نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الخلاط الرائع بمكونات اقتصادية لوجبة شهية ومغذية في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت الخلاط الرائع ، تبحث ربات البيوت دائمًا عن وصفات البسكويت السريعة واللذيذة والتي يمكنها أنها تقدمها لأفراد أسرتها بدون أي عناء أو مشكلات، ويعتبر بسكويت الخلاط الرائع نوع من أنواع البسكويت الأكثر انتشارًا وتحضيرًا بين الملايين من ربات البيوت، ذلك لأنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات ولا صعوبة في التحضير، فيحضر عن طريق وضع المكونات في الخلاط ولا يأخذ أكثر من عشر دقائق في التحضير، ولذلك يعد من أبرز وأشهر أنواع الحلويات البسيطة، حيث يمكن تحضيره بكميات ووضعه في علب مغلقة ومحكمة الغلق، واستخدامه مع الشاي أو القهوة وأي من المشروبات الباردة، بالإضافة إلى استخدامه كنوع من السندويتشات بوضع المربى أو النوتيلا وحشوه بها وتناوله كوجبة إفطار شهية وخفيفة.

بسكويت الخلاط الرائع

يعتبر بسكويت الخلاط من أنواع الحلويات السريعة التي لا تحتاج سوى بعض المكونات المتوفرة في كل منزل، ويتميز باحتوائه على عناصر تزيد من الطاقة للأطفال وتساعدهم في استكمال يومهم، ويعد من الوجبات السريعة التي تصلح للانش بوكس أو الرحلات والمناسبات، وهذا ما تحتاجه ربات البيوت دائمًا.

ويمكن تحضير بسكويت الخلاط عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كوب من الدقيق.

معلقة من البيكنج بودر.

كوب من الكاسترد البودر.

معلقة من الملح.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزيت أو الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

معلقة من الفانيليا.

خطوات تحضير البسكويت