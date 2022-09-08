نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفطائر القطنية السريعة بعجينة سحرية رائعة لكل انواع المعجنات هتبهرى الجميع بيها ومش هتستغنى عنها وبدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر القطنية السريعة بعجينة سحرية رائعة ، الفطائر القطنية من أحلى أنواع الفطائر التي يمكنك أن تصنعيها لزوجك وأسرتك حيث أنها هشة وطرية ولذيذة جدا ومن السهل صنعها ولا تحتاج لوقت طويل ولا حتى مكونات كثيرة، وقد اخترنا لك هذا النوع من الفطائر خاصة لأننا نعلم أن المنازل الآن في حاله استعداد للدراسة وتقاسي بسبب الغلاء الذي فرض على على الناس جميعا ومن هنا سنعلمك بطريقة يمكنك من خلالها استغلال الكثير من المواد المكونات المتواجدة في منزلك بأفضل صورة ممكنة.

الفطائر القطنية السريعة بعجينة سحرية رائعة

من أجل صنع هذا النوع من الفطائر حضري المكونات التالية:

حوالي كوب إلا ربع من اللبن البودر.

كيس بيكنج بودر.

خميرة.

مياه ساخنة.

زيت.

سكر.

ملح.

نصف كيلو دقيق.

كيف يتم طهو الفطائر القطنية

ستحتاجي أولا لتذويب الخميرة مع اللبن والماء في إناء مناسب.

بعدها ضعي عليهم السكر وقلبي جيدا ويمكنك بعدها وضع رشة ملح صغيرة وإضافة حوالي ملعقتين إلى ثلاثة من الزيت.

هنا يأتي دور الدقيق فضعيه قدرا بقدر وقلبي جيدا وبعدها ضعى عليه كيس البيكنج بودر واستمري في العجن.

إن وجدت إن العجينة جافة يمكنك إضافة كمية بسيطة من الماء الدافئ.

بطني أي صينية فرن بالزيت ووزعي فيها العجينة.

لا تضيفي أي شيء للعجينة فقط ضعيها في الصينية ومن ثم غطيها جيدا ودفئيها حتى تتخمر.

بعد حوالي ساعة إلا ربع ستكون العجينة قد خمرت فخذيها وابداي بتقطيعها إلى قطع متساوية.

قطعيها إلى أحجام صغيرة يفضل أن تكون مستطيلة الشكل.

بعد التقطيع يمكنك أن تقليها في الزيت النظيف وبعدها أخرجيها على المناديل الورقية.

انثري عليها بعضا من السكر المطحون أو قدر من الشيكولاتة الذائبة وتناوليها أنت وأسرتك بالهناء والشفاء.

فوائد الفطائر القطنيه للصحة