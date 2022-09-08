نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اروع خبز.. خبز الحليب الهش الخفيف كالقطن بدون تكاليف فى دقيقتين بطعم هيبهرك من جمالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اروع خبز.. خبز الحليب الهش الخفيف كالقطن، خبز الحليب نوع من الخبز الذي يصنع مخصوص للأطفال خاصة الذين لا يقبلون على تناول الطعام وهو يمتاز بخفته وطراوته وطعمه اللذيذ فكيف يمكنك صنعه في المنزل لأطفالك؟ هذا هو ما نتحدث عنه اليوم ونقدم لك المكونات التي يصنع منها لتكوني على اطلاع بطريقة صنعه وكذلك تكوني متمكنة من إنتاجه على أكمل وجه.

اروع خبز.. خبز الحليب الهش الخفيف كالقطن

من أجل الحصول على هذا الخبز عليك التأكد من وجود المكونات التالية لديك:

كيلو دقيق.

كيسين خميرة فورية.

كوب من السكر.

بيضتين.

زبدة حوالي نصف كوب.

ملح.

اثنين كيلو لبن.

صفار بيضة.

بن سريع الذوبان.

طريقة تحضير خبز الحليب

في الطبق الخاص بالعجن ابداي بوضع الدقيق مع الخميرة واللبن.

ابداي بتقليبهم بعض الشيء ثم اكملي المكونات الأخرى مثل البيض والملح

استمري في العجن لتحصلي على عجينة كما تعرفينها.

سيحي الزبدة ثم أضيفيها إلى العجين، وبعد توازنها في كافة أجزاء العجينة غطي العجينة بكيس بلاستيك وقماش وانتظري قليلا.

بعد حوالي ساعة ابدئي بأخذ العجينة وقطعيها قطع أصغر.

افردي العجين بشكل مستطيل عن طريق النشابة وبعدها لفيها حول بعضها حتى تحصلي على شكل بيضاوي (رول).

جهزي صينية الفرن وادهنيها بالدقيق ثم رصي فيها القطع التي قمت بتجهيزها

غطي صينية الفرن و دعيها مرة أخرى لمدة ساعة.

خذي صفار البيضة وضعي عليه من اللبن ثم ادهني به وجه العجين لتحصلي على وجه محمر.

أثناء فعل ذلك يكون الفرن قد تم إشعاله بالفعل من الجهتين الخاصتين به.

بعدها ضعي العجين في الفرن ولن يتطلب الأمر أكثر من 15 دقيقة لذلك تابعيه جيدا.

كيف ينجح خبز اللبن

من المعروف أن هذا الخبز يحتوي على اللبن بصورة وفيرة لذلك يجب أن لا تخبزي كمية كبيرة منه لأنه لن يتحمل طويلا وسيتلف بسرعة إن تركتيه دون أن تتناولونه.