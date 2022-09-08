نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل البنات مثل الجاهز طريقة عمل غزل البنات في الخلاط مثل الجاهز في البيت بسهولة وسرعة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف في مصر باسم غزل البنات ، وفي دول الخليج العربي تعرف باسم لحية البابا أو لحية الشايب ، وفي ليبيا تعرف باسم حلويات القطن ، وفي تونس تعرف باسم لحية جدي ، وتقدم في الأسواق الشعبية بشكل طازج دون غطاء للأكل الفوري ، ولكن تباع أيضا مغلفة حتى لا تتعرض للتلوث ، وتحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والكربوهيدرات ، والسكر وما يعيبها أنها غير صالحة ، لمن يتبع الحمية الغذائية.

طريقة عمل غزل البنات في الخلاط مثل الجاهز

مكونات عمل غزل البنات في البيت :

كوب و١/٢ من السكر

طاسة او صينية عميقة

كوب ونصف من الماء

ملعقة خشب

ملعقة لون طعام ازرق او احمر او بينك

نكهة مفضله

ثلاث ارباع من مشروب الذرة الحلوه

اعواد خشب لعمل غزل البنات

طريقة تحضير غزل البنات مثل الجاهز في البيت:

نقوم بطحن السكر في المطحنة ليصبح ناعم جدا ، ثم يوضع السكر في طاسة على نار هادئة ، ثم اتركي السكر حتى يصبح كراميل ، ثم ضبفي اليه مشروب الذرة الحلوه مع التقليب بالملعقة الخشبية جيدا ليختلط المزيج جيدا ليصبح مثل السائل قليلا ، ثم نطفئ النار ونسحب الطاسه من عليها ، ثم قومي بااضافة النكهة المفضلة لاطفالك واللون المفضل لديهم ، وان اردتي الوان مختلفه يجب عليكي فصل الخليط في وعاء اخر لتصنعي لون اخر ، مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات مع بعضها ، ثم ضعي الخليط في صينية مغلفة بورق فويل ، ثم نضع في المزيج عود الخشب لعمل غزل البنات ، ونخرجه بسرعة للحصول غلى خيط رفيع من غزل البنات مع التكرار حتى تكوني غزل بنات حول العود الخشبي مثل الجاهز ، ثم كرري مره ثانيه بعود خشبي اخر حتى نفاذ الكمية وتقدم لاطفالك وبالهناء والشفاء.

نصائح لنجاح عمل غزل البنات في البيت