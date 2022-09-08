نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. كريم النشا والليمون المبهر لتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة ، النشا والليمون لهما فوائد عظيمة للبشرة تساعد في تبيض البشرة والتخلص من كل المشاكل التي تواجه الكثير من النساء، والبشرة تعتبر من أهم مناطق الجسم الذي من المفروض أن تأخذ اهتمامنا لكي تكون نضرة ومشرقة وخالية ومثلها مثل بشرة الأطفال، ولكن قبل تجربة هذه الوصفة يجب معرفة نوع بشرتك إذا كانت بشرتك حساسة يجب عدم استخدام الليمون ونستبدل مكانه ماء ورد، وهذه الوصفة تعتبر من الوصفات التي نالت إعجاب الكثير من النساء، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة النشا والليمون لتبيض البشرة والتخلص من كل مشاكل البشرة

نحن نريد أن جميع النساء تقوم باستخدام الوصفات الطبيعية التي سوف نقدمها لكن الآن، لأنها خالية من المواد الكيميائية التي تكون ضارة بالبشرة وتؤثر على مسام البشرة الواسعة، وبالتالي تكون عرضة لظهور الحبوب والبقع الجلدية مع العلم أن هذه المشاكل تحتاج إلى أدوية كثيرة ويستغرق مدة طويلة من الوقت من الممكن أن تستغرق سنين، ولكن مع استخدام الوصفات الطبيعية لن تحتاجي إلى شيء آخر غير سواء الوصفات التي لا مثيل لها، ولكن لكي تري نتيجة من هذه الوصفة لابد من استخدامها لا تقل من ثلاث إلى اربع شهور والاستمرار على وضعها مع تنظيف البشرة باستمرار، والآن سوف نقدم لكم مكونات وصفة النشا والليمون في تفتيح البشرة، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء ورد.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

المكونات الطبيعية يجب استخدام بأمان على البشرة ولا خوف منها حتى لو تم استخدامها لفترات طويلة، وتتلخص خطوات التحضير في: