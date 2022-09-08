قمر بدر منور.. الخميرة واللبن سحر لجمالك لتفتيح البشرة والجسم بالكامل وازالة سواد السنين والتخلص من التجاعيد والبقع من اول استعمال فى دقيقتين

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عمر شويل - جدة قمر بدر منور.. الخميرة واللبن سحر لجمالك لتفتيح البشرة والجسم ، الخميرة واللبن لتفتيح البشرة والجسم من أفضل الوصفات التي يمكنك استخدامها من أجل العناية ببشرتك والاهتمام بها، حيث خاضت الخميرة الكثير من التحديات من أجل إثبات قدرتها على تجميل البشرة وتحسينها، وكذلك تفتيحها ومنع وجود التصبغات فيها، لذلك قررنا أن نقدم لك تلك الوصفة المميزة التي يسهل أن تصنعيها بنفسك في المنزل، وكذلك تستخدميها بدون قلق، ولا تأثيرات جانبية محتملة.

قمر بدر منور.. الخميرة واللبن سحر لجمالك لتفتيح البشرة والجسم

تجربة مميزة تلك التي خاضتها ( ب. ع) لتجربة الخميرة واللبن على بشرتها، حيث أكدت أنها لم تكن تصدق سابقًا أن هناك أي فائدة للخميرة حين تطبيقها على البشرة، ولم يحسم النزاع بينها وبين من جربن الخميرة إلا أن تجربها على بشرتها بنفسها.

تقول صاحبة التجربة لقد كنت أناضل بشدة من أجل المركبات الجاهزة التي يمكن شراؤها من الصيدليات للعناية بالبشرة وتفتيحها، وتحويلها لبشرة ناصعة البياض.

لكن وجدت صديقة لي كانت بشرتها مليئة بالتصبغات وآثار الحبوب، نصحتها كثيرًا بكريم كنت أستخدمه لكنها أكدت أنها تفضل وصفة الخميرة.

في الحقيقة رفضت الفكرة، ولكن صديقتي تزداد جمالًا كل يوم بشكل ملحوظ، وهذا ما استفزني للسؤال عما حدث فوجدتها تؤكد أنها الخميرة!.

كيفية استخدام ماسك الخميرة

حين قمت بالتجربة بنفسي طبقت ما قالته لي صديقتي ، حيث قمت بما يلي:

قمت بالمزج بين كمية من الخميرة، مع بعض اللبن، وقد كان في درجة حرارة الغرفة.

بعد التأكد من التماثل بين المكونين قمت بتوزيع الخليط على بشرتي وانتظرت بعض الوقت، لم تزيد الفترة التي انتظرتها عن 40 دقيقة.

بعدها استخدمت الماء الدافئ لتنظيف بقايا الخليط من على بشرتي وجففتها، لأرى بشرة نضرة، وأحسست بالفعل بشعور مختلف حيث أصبحت بشرتي لينة، وناعمة.

فوائد الخميرة واللبن لتفتيح البشرة والجسم

يمكنك الاستفادة من كافة مميزات الخميرة حين وضعها على بشرتك، حيث أن الخميرة تفيد بشرتك مهما كان نوعها، وكذلك تقضي على مشكلة حب الشباب.