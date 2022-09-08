ضاع عمرنا بنخزن المانجا غلط.. طريقة تخزين المانجو من السنة للسنة بدون تغير في الطعم أو اللون هتبقي طازجة

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عمر شويل - جدة تعتبر المانجو من أكثر الفواكة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء كان كبير او صغير، ولقد ظهرت العديد من الطرق التي يمكن لربة المنزل اللجوء إليها من أجل تخزين المانجو بشكل سهل وسريع، وبما يحافظ على طعم ومذاق تلك النوعية من الفاكهة الصيفية المنعشة. طريقة تخزين المانجو من السنة للسنة نقوم بتقشير ثمرة المانجو، ثم نقطعها وننزع الجلد منها، وكذلك البذرة فنقوم باستخراج لحم المانجو منها.

نقوم بتوزيع قطع المانجو في أكياس طعام نظيفة ومحكمة الغلق، ثم نقوم بحفظها في الفريزر.

وحين الرغبة باستخدامها نقوم بإخراجها من الفريزر، ثم ننتظر حتى يفك تجميدها وتصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم نبدأ باستخدامها كعصير أو في صنع الحلويات كالكنافة بالمانجو. طريقة أخري لتخزين المانجو سنة كاملة قومي بغسل القشرة الخارجية من ثمرات المانجو.

قومي بتجفيف المانجو جيداً.

ثم قومي بوضع كل ثمرة مانجو في كيس طعام محكم الغلق كما هي دون أن تقشيرها.

ثم احفظي أكياس الطعام في الفريزر لحين استخدامها.

حينما تودين استخدام المانجو، قومي بإخراج عدد الحبات التي ترغبين في استخدامها.

ثم ضعي حبات المانجو المجمدة في وعاء به ماء ساخن، حتى تصبح بدرجة حرارة الغرفة.

قومي بإزالة القشرة الخارجية لثمرة المانجو، أو يمكنك تقشيرها بأداة تقشير البطاطس.

ثم أزيلي اللحم عن القشر، وابدئي باستخدامها بالطريقة التي تناسبك.

تساعد تلك الطرق بدورها في الحفاظ على طعم المانجو ورائحتها، ولونها الزاهي. طريقة تخزين المانجو في الفريزر نبدأ بغسل حبات المانجو جيداً تحت المياه الخارجية من أجل تنظيفها من أي أتربة أو غبار عالق به.

نقوم بتجفيف ثمرات المانجو جيداً.

نبدأ بتقشير المانجو لإزالة القشرة الخارجية دون اللحم.

ثم نبدأ بتقطيع حبات المانجو إلى مكعبات متوسطة الحجم، إلى أن تنتهي الكمية كلها.

نقوم بحفظ قطع المانجو من خلال تقسميها إلى كميات متساوية، ووضع كل كمية في العلب الخاصة بالتخزين، مع إحكام إغلاقها جيداً.

نقوم بإفراغ علب الحفظ من الهواء، من أجل الحفاظ على جودة وطعم المانجو كما هي.

وأخيراً نقوم بحفظ علب التخزين في الفريزر.

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