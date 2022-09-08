نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من مسام البشرة الواسعة بحلول من خلاصة الطبيعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من مسام البشرة الواسعة، والتي تعتبر مشكلة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات والسيدات، وخاصة أصحاب البشرة الدهنية لأنها تتسبب في ظهور الحبوب والبثور السوداء، وايضا تجعل مظهر الوجه اكبر من الطبيعي، كما أنه لا يمكن اخفاء المسامات بالمكياچ أو مستحضرات التجميل و لا يمكن علاجها نهائيا إنما يمكن اتباع بعض النصائح والماسكات لتقليل مظهر المسامات الواسعة، وفي هذا المقال سوف نوضح اسباب ظهور المسامات لتجنبها وبعض النصائح والوصفات للتخلص منها.

اسباب ظهور المسامات الواسعة

نقص مادة الكولاجين وهذا بسبب التقدم في العمر أو التعرض المستمر لأشعة الشمس.

عدم تنظيف الوجه من المكياج وتراكم الاتربه والزيوت علي الوجه.

الإجهاد والتعب يتسبب في ظهور المسام الواسعة.

استخدام أنواع رديئه أو غير مناسبة لنوع البشرة من مستحضرات التجميل.

ماسك بياض البيض وعصير الليمون لغلق مسام البشرة الواسعة

2 بياض بيض.

عصير نصف ليمونه.

يتم دمج بياض البيض مع عصير الليمون ونوزعه علي بشرة نظيفه ونتركه حتى يجف ثم نغسلها بالماء البارد.

استخدام خل التفاح لعلاج مسام البشرة

ملعقتين من خل التفاح.

2 ملعقه من الماء.

قطن.

نقوم بوضع خل التفاح علي الماء و نقلبهم، ثم نقوم بتوزيعهم علي الوجه بالقطن ونتركه 10دقائق ثم نغسله جيدا بالماء البارد.

ماسك السكر وزيت الزيتون والليمون

السكر من المواد المقشرة التي تعمل علي تقشير البشرة وتقليل مسام البشرة.

2 ملعقه من السكر.

ملعقه زيت زيتون.

ربع ملعقه صغيره عصير ليمون.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات ثم نقوم بتدليك الوجه بالخليط لمدة 10دقائق ثم نغسله بالماء البارد.

ماسك الطماطم وعصير الليمون

يعتمد هذا الماسك على كلا من الطماطم كونها تعمل علي تجديد خلايا البشرة، وتقليل المسام، بالإضافة إلى أنها تقوم بعمل شد للجلد، إلى جانب عصير الليمون، إليكم المكونات وطريقة تحضير الماسك:

عدد 4 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

ربع ملعقه كبيرة منعصير الليمون.

نقوم بدمج المكونات ووضع الماسك علي بشرة نظيفة ثم نتركه 10 دقائق و نغسله بالماء البارد.

استخدام ماسك الطين على الوجه

يساعد تطبيق قناع الطين على الوجه مرة أو مرتين أسبوعيا، على قبض مسام البشرة الواسعة والتخلص منها نهائيا، حيث يعمل الطمي على إزالة الزيوت من البشرة، والتقليل من توسع مسام البشرة تدريجياً، مع العلم أن كثرة استخدام علاجات للجلد، قد يتسبب في حدوث تهيج للبشرة، مما يحدث بعض المشاكل وتتسبب في حدوث عيوب بالبشرة.

نصائح لتقليل مسام البشرة الواسعة