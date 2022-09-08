نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق عمل الكعك العادي وبالشوكولاتة الذائبة فى البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يتناول الكعك على الإفطار أو فى المناسبات الهامة وخاصة عيد الفطر، لكن هل تعلم أن الكعك هو عامل أساسي على ادخال السعادة فى قلبك بعد تناوله لما يقدمه من فوائد هامة للجسم، كما أن تحضير الكعك سهل وبسيط جداً لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكعك فى البيت بكل سهولة. مكونات كعك الشوكولاته الذائبة: 296 جرام حليب مكثف.

200 جرام شوكولاته غامقة.

200 جرام دقيق.

100 جرام شوكولاتة على شكل دوائر.

50 جرام شوكولاتة بيضاء.

50 جرام زبدة غير مملحة.

25 جرام لوز.

2 ملعقة شراب قمح. طريقة التحضير: إحضار مقلاة ووضعها على النار ووضع الزبدة والشوكولاته وتقليبها حتي تذوب ونقوم برفع المقلاة من على النار ووضع الحليب المكثف. نقوم بوضع مشروب اللوز والقمح ووضع الدقيق مع رشة من ملح البحر وتقليبهم مع بعض جيداً نقوم بإدخالهم الثلاجة لمدة 30 دقيقة. نقوم بتقطيع الشوكولاته الدائرية والشوكولاته البيضاء إلى شرائح نقوم بتسخين الفرن على درجة 180 ونقوم ينقسم الخليط إلي 24 كرة متساوية. نقوم بوضع الكرات وإدخالها الفرن وتركها حتي تستوي ونقوم بإخراج الصينية ووضعها في الفريز حسب رغبتك في خبزها ليوم آخر وخبز الصينية 12 دقيقة حتي تنشف من الأطراف ترك الصينية لمدة 5 دقائق ونقوم بتقديمها. مكونات كعك صغير الحجم: 2 عبوة جبن كريمي.

1 عبوة ويفر فانيلا.

1 عبوة حشو فطيرة كرز.

3 أرباع كوب سكر أبيض.

2 بيضة.

1 ملعقة صغيرة مستخلص فانيلا. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة 175 ونقوم بإحضار صينية نقوم بوضع ورق الزبدة في القاع سحق الويفر نقوم بوضع 1 ملعقة صغيرة في كوب من الورق ونقوم بوضع الجبن الكريمي أبيض، السكر، الفانيلا. نقوم بتقليبهم جيداً حتي يختلط ونقوم بحشو كل كوب بخليط حتي ينشف الأطراف ونقوم بوضع المكسرات والفانيلا وخبز الكعك لمدة 15 دقيقة نقوم بوضع حشوة على وجه كعك الكرز. مكونات كعك الشوكولاتة: 150 جرام مكسرات بيكون.

150 جرام بندق.

400 جرام سكر بودرة.

100 جرام بودرة كاكاو.

4 بيضات كبيرة.

نص ملعقة ملح بحري.

1 ملعقة كبيرة معجون فانيلا. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة 160 ونقوم بتحضير صينية ووضع ورق الزبدة نقوم بوضع طبقتين من الشبك نقوم بإحضار مقلاة ووضع المكسرات حتي تصبح ذهبي وترك المكسرات حتي تبرد. نقوم بإحضار وعاء بوضع سكر بودرة، وكاكاو، الملح، ووضع المكسرات المقطعة، ومعجون الفانيلا وتقليبهم. نقوم بوضع البيض في وعاء وتقليبه حتي يصبح في رغوة نقوم بوضع البيض فوق الخليط حتي يصبح متجانس نقوم بوضع نص ملعقة ووضعها في الصينية. ووضع الكعك بالفرن لمدة 15 دقيقة حتي تصبح الأطراف ناشفة ونقوم بإخراج الكعك لمدة 5 دقائق ووضعه على الشبك.

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