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عمر شويل - جدة مشروب طبيعي لحرق دهون الجسم وتقليل الوزن بدون مجهود، إليكم طريقة إعداد مشروب غاية في الروعة للتخلص من دهون البطن والجسم بشكل عام، ولإعداده سنحتاج إلى قشور البرتقال فهي فعالة جداً في حرق دهون البطن كما تعمل على إنقاص الوزن الزائد في حدود 3-4 كيلو في الأسبوع، بالإضافة إلى دور قشور البرتقال في كبح الشهية والشعور بالامتلاء كذلك فهي تقوي المناعة ضد جميع الأمراض والفيروسات، كما نحتاج إلى الجزر فهو مذيب قوي لدهون البطن فيعمل على تفتيت الدهون المتراكمة بالجسم.

مشروب طبيعي لحرق دهون الجسم

يتكون المشروب من المقادير الطبيعية الآتية:

قشور برتقالة واحدة.

حبة من الجزر.

قشور نصف ليمونة.

مقدار ثلاثة أكواب من الماء.

حزمة من عشبة الكزبرة الخضراء الطازجة.

نأخذ قشور البرتقالة ونقطعها إلى قطع صغيرة ومن ناحية أخرى نأخذ الجزرة ونقطعها إلى قطع صغيرة، أيضاً نأخذ قشور الليمون ونقطعها إلى قطع صغيرة ثم نضع جميع المكونات في قدر مخصص للطبخ، نضف الماء إلى المكونات ونضع القدر على نار هادئة حتى تغلي المكونات جيداً لمدة 7 دقائق، بعد غلي المكونات جيداً نرفعها عن النار ونضف حزمة الكزبرة إلى المكونات ونتركها تنقع لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك نقوم بتصفية المكونات المغلية وهذه الكمية تكفي لمدة يومين، يمكننا تحضير كمية كبيرة والاحتفاظ بها في قارورة زجاجية وتُخزن في الثلاجة حيث يبقى صالح للشرب لمدة عشرة أيام.

مشروب لتقليل الوزن بدون تمارين

يتم تناول كوبين صغيرين من هذا المشروب يومياً مع المواظبة على شُربه وهو دافئ قبل وجبة الإفطار وقبل وجبة العشاء، قبل تناوله نضف إليه ملعقة من عصير الليمون والقليل من العسل للتحلية وإذا كان هناك معاناة من السمنة يتم تناول 3 أكواب من المشروب في اليوم، كوب صغير دافئ قبل كل وجبة ويجب الإستمرار على شربه لمدة 15 يوماً ومن الثلاثة أيام الأولى سنلاحظ نتيجة جيدة، سنحصل على بطن مشدود خالي من الدهون المتراكمة وجسم منحوت، سنفقد ما يعادل 10 كيلو جرام بدون ريجيم وتمارين رياضية، فقط يجب الاستمرار على شربه حتى الحصول على النتائج المطلوبة.