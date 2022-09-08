نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بقسماط الأفران المقرمش بطعم هش ولذيذ وبأبسط المكونات بالمنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقسماط الأفران المقرمش ، من المخبوزات التي نجد إقبالاً كثير على شرائها من المخابز والأفران حيث يتمز بقوام هش ومقرمش، ولكن من خلال مكونات سهلة وبسيطة يمكننا إعداده وتحضيره بالمنزل من خلال مكونات سهلة وبسيطة جداً وبطريقة مضمونة وبمكونات معروفة، وبنفس الطعم والقوام وأشهى بكثير من المخابز، وذلك من خلال تحضير عجينة سهلة واقتصادية يتم عجنها بالماء والزيت والقليل من السمنة بدون حليب أو زبدة وتعد طريقة تشكيلها سهلة ولا تحتاج إلي أي جهد أو تعب فهي بسيطة وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بقسماط الأفران المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل بقسماط الأفران المقرمش

يتم تحضير بقسماط الأفران من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الدقيق(4 أكواب).

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت النباتي إلا ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للتزين

سمسم حوالي 20 جرام.

ملعقتين من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير بقسماط الأفران المقرمش من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الماء الدافئ، ثم نضيف الخميرة والسكر والسمنة والزيت. ثم نخفق المكونات جيداً مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً. يضاف الدقيق ثم نضيف الملح، ثم نقلب المكونات بالملعقة حتي يختلط الدقيق مع الماء ويختفي. ثم نعجن المكونات باليد لمدة حوالي 7 دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. تجمع العجينة باليد على شكل دائرة ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق.

طريقة التشكيل

في طبق نضيف السمسم ثم نضيف إليه ملعقتين من الماء ونقلب المكونات جيداً. بعد ذلك نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ثم نقوم بفردها على سطح صلب باستخدام راحة اليد على شكل رول أو ما يشبه الحبل الرفيع. نضع العجينة في السمسم ثم ترص على صاج فرن غير مدهون، ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي العجين مع مراعاة أن يكون قطع العجينة متساوية وتوجد مسافة بين كل قطع والأخرى داخل الصاج. يترك البقسماط على الصاج حتي يختمر ويتضاعف بالحجم، ثم ندخل الصاج فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة متوسطة حوالي 170 إلي 180درجة مئوية حسب نوع الفرن. يترك البقسماط حتي يأخذ لون ذهبي، ثم نخرجه من الفرن ويترك في درجة حرارة الغرفة حتي يبرد تمامًا. ثم يقدم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة

سوف نقدم لكم بعض الملاحظات الهامة التي تساعد على نجاح عمل البقسماط وهي كما يلي:ـ