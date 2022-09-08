نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل الزلابية المقرمشة في المنزل بأقل التكاليف بطعم سحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الزلابية من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وتعتبر الزلابية من الحلويات التي يرغب في تحضيرها كثير من ربات المنزل، ويمكن عملها بأكثر من طريقة مختلفة في البيت حيث يمكن إضافة السكر أو الشيكولاتة البني أو البيضاء عليها حسب الرغبة وتحتوي الزلابية على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة. مقادير عمل الزلابية المقرمشة في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض

ربع كوب من الماء الدافئ

نصف ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض مقادير عمل الشربات كوبين من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

رشة من الفانيليا طريقة عمل الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر تماما ونضعهم على نار متوسطة حتى يغلي، ثم نضع الفانيليا وعصير نصف الليمونة ونتركه حتى يصبح ثقيل.

ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل الزلابية المقرمشة في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به الدقيق والنشا والخميرة الفورية والملح والبيكنج باودر والسكر الأبيض والملح ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضيف الماء الدافئ إليهم مع تقليب العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة ثقيلة قليلا.

بعد ذلك نترك العجينة حتى تختمر قليلا في مكان دافئ، ثم نحضر طاسة عميقة ونضع بها زيت غزير للتحمير.

ثم نحضر طبق ونضع به قليل من الزيت ونغمس الملعقة به ونضع بها الزلابية ونقوم بالضغط عليها حتى تصبح كرات ونغمس بالإيد الأخرى ملعقة صغيرة في طبق صغير ونقطع بها كور الزلابية.

بعد ذلك نضع الزلابية في الزيت الساخن ونقوم بتحميرها ونضعها في مصفاة، ثم نتركها حتى تبرد وتكون مقرمشة.

ثم نضع الزلابية مرة أخرى في الزيت ونقوم بتقليبها على جميع الجوانب وتحميرها ونخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد.

بعد ذلك نقوم بإخراج الزلابية من الشربات في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. نصائح عمل الزلابية المقرمشة يجب الإلتزام بالمقادير المكتوبة دون زيادة أو نقص بها حتى تكون العجينة جيدة.

يفضل استخدام الماء الدافئ في العجن حتى تساعد على تخمر المكونات.

يجب اختيار نوع خميرة جيد ويجب اختبارها قبل استعمالها حتى نتأكد من صلاحية تفاعلها.

نقوم بتحضير الشربات سابقا ونتركه حتى يبرد جيدا.

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