بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي دجاج كنتاني الأصلي بطعم مقرمش ولذيذ أحلي من المطاعم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل دجاج كنتاكي، يعد الدجاج المقلي هو من الوجبات السريعة التي تنتشر بشكل كبير وخاصة في المطاعم التي تتخصص في إعداد الوجبات السريعة، كما أيضا يعتبر الدجاج المقلي هو من أهم الوجبات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الأطفال، وتقوم ربة المنزل بالبحث عن الطرق المتنوعة التي تستطيع من خلالها تحضير دجاج كنتاكي في المنزل باالذ الأطعمة. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقادير إحضار دجاجة مقطعة مكونه من ثماني قطع.

اربعه أكواب من الماء.

ملعقتين كبيرتين من ملح الطعام.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

كوب واحد من الدقيق الأبيض اللازم لتتبيلة الدجاج.

كوب ونصف من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الثوم البودرة

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغير من ملح الطعام

ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

كوب واحد من الماء لتغطية الدجاج.

كوبين من الدقيق الأبيض اللازم لتغطية الدجاج.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

نصف كوب من نشا الذرة.

مقدار مناسب من الزيت النباتي اللازم للقلي. طريقة التحضير نغسل الدجاج بشكل جيد ثم نقوم بعمل فتحات باستخدام السكينة حتى نستطيع تتبيلها.

نحضر إناء كبير ونضع به اربعه أكواب من الماء ونضيف إليها الملح والخل والسكر ونخلطهم مع بعض.

نقوم بإضافة قطع الدجاج على خليط الماء ونتركها لمدة 24 ساعة حتي تعمل علي امتصاص التتبيلة.

ونضع الدجاج في الثلاجة ثم بعد ذلك نشطفها جدا ونأتي بوعاء ونضع به الدقيق والنشا والبيكنج بودر وإضافة البهارات على الدجاج.

نضيف كوب واحد من الماء بشكل تدريجي ونقلبه جيدا حتي نحصل علي قوام متجانس.

نقوم بتحضير التغطية فنضع الدقيق و النشا و البيكنج باودر و جميع البهارات ونضعها داخل كيس بلاستيك ونقوم بتقليبه جيدا.

نضع قطع الدجاج في التتبيله ونقلبها جيدا حتى يتم تغطيتها من جميع جوانبها.

نأتي بطاسة القلي ونضع بها مقدار مناسب من زيت النباتي حتى يتم قليها الدجاج بها ثم نخرجها على اوراق مناديل ورقية لامتصاص الزيت.

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