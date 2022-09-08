نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح تحضير الملوخية الناشفة بقطع الدجاج المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الملوخية من الخضروات المميزة والمحببة لدى جميع الأسر المصرية وفي موسم توافر الملوخية تتوفر بكميات كبيره نجد أن جميع البيوت تقوم بتحضير الملوخية باستمرار بجانب الدجاج واللحم والبعض يقوم بتحضير الملوخية بالارانب حسب رغبة كل فرد فهي من الأشياء المفضلة لدى الجميع، ويعتبر موسم الملوخية الخضراء فترة معينة من العام لذلك تقوم من بعض الامهات والكثير من الأفراد باستغلال الملوخية الخضراء والعمل على تجفيفها وتخزينها حتى تصلح لتحضيرها طوال العام، لذلك نجد أن الكثير من الأفراد يقومون بالاستعلام عن طريقة تحضير الملوخية الناشفة بقطع الدجاج في المنزل وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الملوخية الناشفة بقطع الدجاج

مكونات التحضير:

مقدار 250 جرام من الملوخية الناشفة.

ثمرة فلفل حارة.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

قطع من صدور الدجاج.

كأسين من مرقة الدجاج.

ثمرة طماطم.

ملعقة زبدة.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى عند تحضير الملوخية بقطع الدجاج لا بد من تجهيز وإعداد الدجاج أولاً عن طريق تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة مثل المكعبات ثم سلقها أولاً بالإضافة إلى وضع القليل من التوابل إليها من الملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثانية نضع ثمرة الطماطم في الخلاط حتى يتم فهمها جيداً ثم يوضع عليها الثوم والفلفل الحار وتشغيل الخلاط مره أخرى.

الخطوة الثالثة ضعي خليط مرقة الدجاج بمقدار كأسين من الماء على نار هادئة في وعاء صغير الحجم، وبعد ذلك يتم إضافة خليط الطماطم والفلفل الذي تم تحضيره في محضر الطعام.

الخطوة الأخيرة بعد إضافة جميع التوابل والخضراوات التي تم ذكرها إلى خليط المرقة يتم وضع الملوخية الناشفة في النهاية بالكمية المحددة.

أسرار لنجاح الملوخية:

تعاني الكثير من ربات المنزل من فشل تحضير الملوخية بعد الإلتزام بجميع الخطوات وكذلك المقادير اللازمة لتحضيرها، ولعل السبب في فشل الملوخية هو أسرار وتكات بسيطة إذا تم الإلتزام بها بجانب الخطوات بطريقة صحيحة سيتم تحضير اشهى وأفضل أطباق الملوخية ولعل هذا السر هو عدم وضع غطاء فوق الملوخية عند الإنتهاء من تحضيرها وتركها مكشوفة.