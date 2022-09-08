نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل تتبيلة الدجاج المشوي في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الدجاج المشوي من أكثر المأكولات المشوية التي يحبها الجميع ‏في المطاعم، كما يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار على حدسواء، ويعتبر الدجاج المشوي من أشهر الأكلات في المطاعم المصرية، وحيث انتشرت في المطاعم العربية بشكل كبير، وحيث أن الدجاج المشوي من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وكما تتميز الدجاج المشوي بمذاقها اللذيذ والشهي، نظراً لاحتوائها على تتبيلة خاصة إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة، ولذلك سوف نقدم لكى طريقة تحضيرها في المنزل على طريقة المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدجاج المشوي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الدجاج المشوي المكونات: نصف كيلو جرام من صدور الدجاج .

واحدة من الطماطم شيري مقطعة .

شرائح من الجبنة الموتزاريلا .

ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من الزيت .

معلقة صغيرة من الزعتر .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس .

ربع كوب من الزيت الزيتون .

ربع كوب من البقدونس المفروم . طريقة التحضير : الخطوة الاولى قومي بتتبيل صدور الدجاج تماماً بالملح مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود قومي بعد ذلك بتقطيعها إلى شريحتين وبعد ذلك قومي بوضع الزيت على صدور الدجاج علي جريل ساخن علي النار حتي تطهى من جميع الجوانب . الخطوة الثانية ‏ قومي بعد ذلك بإحضار صينية من البايركس قابلة للحرارة ثم قومي بعد ذلك بدهن الصينية بالزيت وبعد ذلك قومي بإضافة البقدونس مع الثوم وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الزعتر مع ربع كوب من زيت الزيتون مع ملعقة من الملح وضعيه فوق الدجاج بعد ذلك قومي بإدخالها إلى الفرن واتركي الدجاج المشوي حتى يأخذ علامات الشوي وحتى تستكمل النضج . الخطوة الثالثة قومي بإخراج الدجاج من الفرن ورشي فوقها شرائح الجبنة الموتزاريلا مع طماطم ومع الشيري ثم بعد ذلك قومي بإدخالها إلى الفرن الساخن مرة أخرى حتى النضج تماماً وادخلى الدجاج على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق حتى تسيح الجبنة الموتزاريلا وحتى تأخذ لون بسيط ثم بعد ذلك قومي بوضع كل قطعة من الدجاج فوق شريحة من التوست ويقدم مع البسمتي والسلطة ‏ بالهناء والشفاء .

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