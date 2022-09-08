أقوي كيراتين وبروتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن والمموج وجعله زي الحرير

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيراتين وبروتين طبيعي منزلي، نلاحظ أن انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير وهو عمل الفرد للشعر سواء الكيراتين أو عمل البروتين لتنعيم الشعر وفرده، وذلك هذه الطرق هي من أهم الوسائل التي يستخدمها البعض في علاج الشعر من التجاعيد كما يعمل علي تقوية بصيلات الشعر فهو أحد العلاجات التي يمكن أن تقوم كل فتاة باتباعها ولكنها تكون مكلفة جدا فيمكن من خلال بعض الخطوات البسيطة أن نحضر الكيراتين والبروتين في المنزل. طريقة عمل كيراتين وبروتين طبيعي منزلي خلطة البيض والزبادي حبة واحدة من البيض.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي. طريقة الاستخدام نضع حبة واحدة من البيض في إناء صغير ثم نخفقها جيدا ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من الزبادي ونخلطهم مع بعض حيت يصبح ذات قوام متجانس.

ملحوظة إذا كان نوع الشعر جاف فيمكننا استخدام صفار حبة من البيض فقط وأما إذا كان نوع الشعر من النوع الدهني يمكن أن نستخدم بياض حبة من البيض، أما إذا كان الشعر من النوع العادي يمكن استخدام حبة واحدة من البيض بشكل كامل.

نبدأ فرد خلطة البيض و الزبادي علي الشعر ويتم توزيعه من الجذور إلى أطراف الشعر ونتركه لمدة نصف ساعه حتي يعمل علي امتصاص الشعر للخلطة.

يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر واستخدام شامبو وبلسم مناسب لنوع الشعر.

قد تستخدم في كل خلطة البروتين عدد من قطرات أي زيت عطري مثل زيت اللافندر أو زيت الليمون أو قد يستخدم زيت جوز الهند حتى تزيل رائحة البيض من الشعر بشكل نهائي.

يجب أن تستخدم تلك الخلطة على الأقل مرتين من كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مذهلة. خلطة الأفوكادو والموز المقادير ثمرة واحدة من الموز الناضج.

ثمرة واحدة من الأفوكادو الناضج.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة صغيرة من زيت الورد أو علي حسب الرغبة. طريقة التحضير نهرس المكونات مع بعضها الأفوكادو مع الموز في إناء صغير ثم نضيف عليه زيت جنين القمح وزيت الورد ونخلطهم جيدا مع بعض.

نضع الخلطة على الشعر ونوزعها جيدا ثم نتركها على الشعر لمدة 60 دقيقة.

يغسل الشعر باستخدام الماء البارد ونستخدم الشامبو والبلسم المناسب للشعر.

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