نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البان كيك الهش بحشوة الكاسترد المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البان كيك حلوى غربية مشهورة بالأخص في فرنسا ودول أخرى وهي في الحقيقة لذيذة وقد لاقت استحسان الناس ممن تذوقوها بالفعل. غير أنه يمكن التنويع في اختيار الحشوات المختلفة لها وكذلك أنواع الصوصات مثل الشوكولاتة والكراميل. مقادير عجينة البان كيك 180 جرام من الدقيق ويفضل استخدام نوع دقيق مخصص للكيك.

2 جرام من الملح.

3 جرام من البيكنج بودر.

2 حبة من البيض.

200 جرام من الحليب السائل.

30 جرام من الزيت النباتي.

30 جرام من السكر. مقادير كاسترد الحشو عدد 3 من صفار البيض.

فانيليا.

300 جرام من اللبن الحليب.

60 جرام من السكر.

20 جرام من نشا الذرة. كيف تعد الكاسترد؟ قلب صفار البيض مع السكر بالمضرب الشبك وكذلك قطرة من الفانيليا.

قم بإضافة نشا الذرة وقلبه كذلك.

ضع الحليب في إناء على النار ومعه نقطة من الفانيليا واتركه على النار وفور الغليان ارفعه مباشرةً من على النار واسكبه فوق صفار البيض والسكر مع التقليب المستمر.

ثم ضع الخليط بالكامل على النار وقلبه على نار متوسطة حتى يتماسك ثم يوضع في الثلاجة حوالي 1/3 ساعة. طريقة عمل البان كيك احضر إناء غائر وضع به البيض والملح والسكر ثم اخفقهم باستخدام المضرب الشبك اليدوي حتى يذوب كل من السكر والملح في البيض.

بعد ذلك قم بسكب الحليب إلى خليط البيض وكرر عملية الخفق اليدوي مجددًا ونتركه جانبًا.

حتى تضع الدقيق في وعاء آخر ومعه البيكنج بودر وتقلبهم بشكل جيد.

بعدها قم بسكب خليط البيض والحليب فوق الدقيق وذلك بالتدريج وأثناء التقليب باستخدام نفس المضرب لتفادي أي تكتلات غير مرغوب فيها.

وأخيرًا ضع الزيت النباتي وقلبه مع عجينة البان كيك السائلة قبل سكبها في إبريق أو شئ من هذا القبيل.

وباستخدام الأواني المخصصة للبان كيك أو حتى صينية الكب كيك المكونة من 4 أقسام، اسكب العجينة بداخل تلك الدوائر وهي على النار بعد ما تسخن وقلب الخليط بداخلها.

وعندما يتغير لونه من الجوانب وتصبح إزالته من الإناء سهلة ضع طبقة من الكاسترد فوق قطعتين بان كيك ثم ضع القطع الأخرى عليهما بحيث تشبه الساندوتش.

واتركه على النار من دقيقة إلى اثنتين حتى تتماسك الطبقتين، ثم تخرج من القالب وتقدم.

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