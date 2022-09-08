طريقة عمل شيكولاته باونتي بجوز الهند في المنزل بطعم مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة تعد شيكولاتة باونتي أحد ألذ أنواع الشيكولاتات التي يعشق تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وهو الأمر الذي دوماً ما يدفع الأمهات وكذلك ربات البيوت في البحث عن أفضل وأسهل طريقة لتحضير وعمل شيكولاته باونتي في المنزل، وخاصة أن شيكولاته باونتي تعتبر ذات مكونات اقتصادية مقارنة بأغلب أنواع الشيكولاتات الأخرى، فضلاً عن كون إعدادها في المنزل يكون مضمون وصحي ومن مكونات معروفة بدون مواد حافظة، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على طريقة عمل شيكولاته باونتي.

مكونات عمل شيكولاتة باونتي بطعم جوز الهند

تعد المكونات التي تدخل في عمل شوكولاته باونتي متوفرة في كل بيت واقتصادية إلى حد كبير، وتتلخص هذه المكونات فيما يلي:

سوف نحتاج إلى حوالي 4 أكواب ذات حجم متوسط من جوز الهند المبشور الناعم.

كذلك سوف تتطلب شوكولاته باونتي عبوة واحدة فقط ذات حجم كبير من اللبن المحلى الذي يباع في محلات البقالة والسوبر ماركت.

حوالي نصف كيلو من الشوكولاتة الخام.

كذلك ملعقة واحدة ذات حجم كبير من النشأ.

رشة صغيرة من الملح.

بطريقة سهلة عمل شوكولاته باونتي بجوز الهند

تعتبر الطريقة الخاصة بعمل شوكولاته باونتي واحدة من أسهل الطرق، فهي لا تستغرق سوى

دقائق فقط وتصبح جاهزة ولا تتطلب مكونات أو أدوات خاصة في المطبخ، وتتمثل الطريقة بالترتيب في الآتي:

نقوم في بداية الأمر بإحضار إناء ذات حجم عميق إلى حد ما، ثم بعدها نضع بداخل هذا الإناء اللبن المحلى وكذلك نضع النشا ورشة الملح.

نقوم أيضًا بإضافة جوز الهند مع المكونات السابقة.

يتم التقليب بشكل جيد حتى اختلاط جميع المكونات مع بعضها البعض، ويمكن استخدام ملعقة خشبية كبيرة في هذا الغرض، فهي بالتأكيد سوف تساعد كثيراً في التقليب الأفضل المكونات.

سوف تصبح لدينا عجينة أكثر تماسكًا.

وعندها يتم البدء في تشكيل العجينة المتماسكة بعض الشيء، ونبدأ في عمل مستطيلات ذات حجم مناسب من العجينة.

يتم رص مستطيلات العجينة داخل صينية مبطنة بورق الزبدة حتى لا تلتصق بالصينية العجينة من الأسفل.

نحضر الشيكولاتة الخام ونبدأ في تسيحها من خلال حمام مائي.

ويتم تسبيح الشوكولاته من خلال إحضار إناء به كمية مناسبة من الماء الساخن ثم يتم إحضار وعاء آخر فارغ ونضعه فوق الإناء الذي به ماء ساخن ثم نضع الشوكولاتة بداخله.

يتم غمس المستطيلات داخل الشوكولاتة، ثم يتم إرجاعها مرة أخرى إلى الصينية وتوضع مرة أخرى في الثلاجة حتى تتماسك، وذلك لمدة ساعة واحدة.

وبعد التماسك تخرج مستطيلات شيكولاتة باونتي من الثلاجة، وبالهنا والشفا.

القيمة الغذائية في شوكولاته باونتي