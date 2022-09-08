نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الفلفل الحار في البيت بكل أسراره وبطعم زي المحلات بالظبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الفلفل الحار، نجد أن المخللات هي من أفضل أنواع المقبلات التي يقبل عليها الكثير من أفراد الأسرة سواء الكبار أو الصغار، ولا تخلو أي سفرة من تواجد المخللات بجوار جميع أطباق الطعام بمختلف أنواعها فهي بمثابة فاتح الشهية لدي الجميع عند تناولها، كما يمكن لربة المنزل أن تقوم ببعض الخطوات حتى يتم عملية التخليل وقد تخلل أنواع كثير من الخضروات والزيتون والفلفل الأخضر والخيار وأيضا عمل مخلل الفلفل الحار. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار المقادير كيلوغرام واحد من الفلفل الأخضر الحار.

ثلاث حبات من الليمون الأصفر.

مقدار مناسب من ملح بحري خشن.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

عدد مناسب من أوراق العنب الأخضر.

استخدام نصف كيلو جرام من الليمون.

عدد مناسب من أوراق الليمون.

رأس من الثوم المقشر إلي فصوص.

كمية مناسبة من الماء حتي تكون كافية لغمر الفلفل الحار. طريقة التحضير نبدأ بغسيل كيلو واحد من الفلفل الأخضر بشكل جيد باستخدام المياه الجارية.

نحضر سكين حتى نقوم بشق قرون الفلفل الحار حتي يعمل علي امتصاص الماء المالحة منه.

نستخدم برطمان زجاجي ونضع به قرون الفلفل الحار ثم نترك ربع البرطمان فارغ.

نغسل نصف كيلو من الليمون ونقوم بتقطيعه بشكل منصف ونضعه ما بين قرون الفلفل الحار.

بعد تقشير رأس كاملة من الثوم الفصوص نقوم بوضع الفصوص كاملة مابين قرون الفلفل الحار في البرطمان.

بعد ذلك نقوم بغسل أوراق الليمون بشكل جيد ثم نضيفها علي القرون الفلفل الحار بتوزيع معين داخل البرطمان.

نملئ البرطمان الزجاجي بمقدار كبير من الماء بشكل يغمر القرون الفلفل الأخضر ثم نقوم بإضافة مقدار مناسب من ملح بحري خشن فقد نضع ملعقة كبيرة لكل كوب واحد من الماء ونذيب الملح جيدا داخل الماء. نغسل عدد من أوراق العنب الأخضر جيدا ثم نضعها على سطح البرطمان المخلل بعد وضع قرون الفلفل الحار.

ثم بعد ذلك نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على وجه القرون في البرطمان ثم نعلق البرطمان جيدا بغطاء محكم الغلق ثم نقوم برجه حتي يتم توزيع الملح في جميع جوانبه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مخلل الفلفل الحار في البيت بكل أسراره وبطعم زي المحلات بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.