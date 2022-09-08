نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فتة الحمص باللحمة واللبن مثل المطاعم بالظبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد فتة الحمص من ضمن الوجبات الشعبية التى تحضر فى مطاعم الفول والفلافل، ويمكن تناولها فى وجبات الإفطار أو فى العشاء وهى وجبة سهلة ومحبوبة لدى البعض وتحتوى على فوائد غذائية حسب المكونات التى تضاف عليها ويفضل البعض تناولها وهى ساخنة لأن الخبز يكون طرى بعد أن تبرد ولا تكون ذو مذاق مميز إذا بردت ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة لتحضير فتة الحمص. مكونات عمل فتة الحمص: 1 كيلو جرام لبن.

2 كوب حمص منقوع قبل التحضير بيوم.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم.

2 رغيف خبز كبير مقلى ومقطع أجزاء صغيرة متساوية.

نص كوب صنوبر محمر.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الحمص الذى سبق نقعه من أمس، ونصفيه من الماء ونقوم بوضعه فى إناء ونضع عليه الماء ونتركه يغلى مع رفع مستوى النار وتركه يغلى لمدة ثلث ساعة أو حتى يستوي. بعد أن يستوي الحمص نقوم بتصفيته من الماء، ونحضر طبق التقديم ونضع فيه الحمص ونرش عليه الكمون والملح. نقوم بإضافة الخبز القطع على الحمص. نقوم بوضع الثوم على اللبن ونخفقه جيداً حتى يمتزج جيدا، وبعد ذلك نقوم بإضافته على قطع الخبز. نقوم بتزيين الطبق بواسطة رش الصنوبر المقلي عليه اللبن والعيش ويقدم وهو ساخنا. مكونات عمل فتة الحمص باللحمة: 2 كوب حمص مسلوق ونأخذ ماء السلق لاستخدامه.

عيش عربى يحمص بالفرن أو يقلى.

500 جرام لحم مفروم.

بقدونس وصنوبر لاستخدامهم فى التزيين.

سمن حسب الحاجة أو زبدة.

2 فص ثوم. طريقة التحضير: قبل تحضير الفتة بيوم نقوم بنقع الحمص، وبعد ذلك يسلق ويصفى ونأخذ ماء السلق لا نرميه. نأخذ نصف كمية الحمص بعد سلقه نصفه نتركه سليم، ونصف نقوم بطحنه فى الخلاط مع الليمون والطحينة والثوم والكمون، ونحضر ماء السلق ونضعه عليه حتى يكون خليط ناعم ليس به كتل. نقوم بتقطيع الخبز إذا كان طرى ويقلى فى الزيت أو يحمص بالفرن. نقوم بإحضار مقلاة واسعة ونضع فيها اللحم والفلفل والملح ونقليهم مع بعضهم. نقوم بإحضار الصنوبر أيضا وقليه فى الزيت أو السمن حسب المفضل. نقوم بمزج العيش مع ماء السلق والليمون ونضع عليهم الحمص السليم الحب. ونضيف عليهم الحمص المخلوط بالطحينة وبعد ذلك اللحم بالفلفل والآخر البقدونس. نقوم بتزيين الأكلة بالصنوبر المقلي ويقدم وهو ساخن للأكل. مكونات عمل فتة الحمص باللبن: 5 كوب لبن زبادى.

3 فص ثوم مفروم.

3 ملعقة طحينية كبيرة.

نص ملعقة صغيرة ملح.

4 كوب حمص.

1 كوب ماء.

2 عيش خبز مقلي أو محمص.

1 ملعقة صغيرة كمون.

نص كوب صنوبر محمص. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من لبن الزبادي والثوم والطحينة والملح ويقلب ويترك جانباً. نقوم بوضع الحمص فى وعاء به ماء لسلقه ونضعه على نار تكون متوسطة ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق أو حتى يستوي. بعد أن يستوي الحمص جيداً نقوم بتصفيته وإضافته فى إناء كبير وبعد ذلك نضيف عليه الكمون. نقوم بتقطيع العيش إلى قطع صغيرة على الحمص ونضع عليهم خليط اللبن. نقوم برش الصنوبر ويقدم وهو ساخن للأكل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فتة الحمص باللحمة واللبن مثل المطاعم بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.