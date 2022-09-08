طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والخفيفة و الاسفنجية بدون مضرب او خلاط و ببيضة فقط

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والخفيفة، يعد هذا النوع من الكيك من أطعم وألذ أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها من المنزل، إضافة الزبادي على الكيك يعطي لها طعم مميز جدًا وغني، كما أنه يجعل قوام الكيك هش وخفيف وطري جداً عن الكيك العادي، كما أنها مغذية جدًا و سوف تعجب جميع أفراد أسرتك، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والخفيفة و الاسفنجية بمكوناتها المضبوطة بعد الآن سوف تعتمدين هذه الكيك بعد الآن. مقادير كيكة الزبادي 2 كوب دقيق.

بيضة.

2 علبة زبادي صغيرة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

باكيت من البيكنج بودر.

كوب الا ربع زيت + ربع كوب زبدة سايحة او يستخدم كوب زيت فقط.

رشة ملح. طريقة تحضير كيكة الزبادي في البداية نبدأ بتجهيز القالب نأتي بقالب مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل القالب من جميع الجوانب مع رشة من الدقيق.

ثم نقوم بتشغيل الفرن قبل تحضير الكيك لكى يسخن الفرن.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع البيضة والفانيليا والسكر ونقوم بضربهم جيدًا مع بعضهم.

ثم نضيف الزبادي و الزيت و السمن على الخليط ونقوم بضربهم جيدًا بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم.

نقوم بنخل الدقيق في وعاء و ننخل البيكينج بودر والملح ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بشكل تدريجي نقوم بوضع المكونات الجافة على الخليط مع التقليب بشكل بطئ والتقليب يكون من الأسفل إلى الأعلى حتى يختفي أثر الدقيق.

بعد ذلك نقوم بسكب خليط كيكة الزبادي فى القالب ونسوي وجه الكيك.

ثم نقوم بوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى يتم تسوية الكيك.

بعد هذه المدة نقوم باختبار الكيك وذلك من خلال وضع خله خشبية أو شوكة في منتصف الكيك إذا خرجت الخله بدون بقايا إذا تم تسوية الكيك، أما إذا خرجت بأثر من الكيك نترك الكيكة في القالب لمدة 5 دقائق إضافية.

إذا تم تسويتها نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

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