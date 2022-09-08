نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اجنحة دجاج المقلية المقرمش وطريقة عمل صوص البافلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبسط وأسهل الوصفات لعمل اجنحة دجاج بطرق مختلفة وجديدة في المنزل مع عمل صوص البافلو اللذيذ، يعد طبق الأجنحة من الأطباق الجانبية التي تقدم كنوع من المقبلات كما أنها منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وأيضا الغربي، وأيضا يمكننا تقديمها إلى جانب الأصناف الرئيسية أو نقوم بتقديمها كطبق رئيسي وذلك حيث لأنها تتميز بقوامها المقرمش وأيضا طعمها اللذيذ كما انه يمكن إعدادها بطرق طهي مختلفة مثل إعدادها مقلية أو مشوية في الفرن او بجانب الصوص.

اجنحة دجاج

أن أجنحة الدجاج تعد من أحد أجزاء الدجاجة ولكنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، كما أننا يمكننا إضافتها وطهيها في أنواع كثيرة من الشروبات او تقديمها كنوع من أنواع المقبلات وأيضا يمكننا إعدادها علي أنها أكله رئيسية نقوم بصنعها بوصفات مختلفة، كما أن هناك إمكانية تقديمها بجانب الكثير من أنواع الصوصات المختلفة بجانبها مثل الصوص الحار وأيضا صوص الباربكيو أو صوص البافلو، ولكن ينصح بعدم تناولها بكثرة لذلك لاحتوائها علي نسبة كبيرة من الدهون.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية

سنتعرف اولا علي المقادير التي نحتاج إليها وهي:

نصف كيلو من جوانح الدجاج

ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الثوم والبصل البودر

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

خطوات التحضير

نحضر وعاء عميق ومتوسط الحجم ثم نضع فيه جميع المكونات والمقادير السابقة فيه ثم نخلطهم من بعضهم البعض.

ثم نضيف إليها بعد ذلك الأجنحة ثم نقوم بخلط الأجنحة مع جميع المكونات وخلطهم جيدا مع بعضهم حتي يتجانسون.

نقوم بعد ذلك بتغطيه الوعاء بورف الفويل ثم نقوم بإدخاله الي الثلاجة وتركه فيها لمدة ثلاث ساعات علي الأقل.

نخرج الوعاء بعد ذلك ونقوم بقليه في زيت غزير حتي تصبح ذهبية اللون وتنضج ثم تقدم بجانب الصوص.

طريقة عمل صوص البافلو