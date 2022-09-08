أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ بالبطاطس اللذيذة السريعة بطعم جنان لا يقاوم

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عمر شويل - جدة تعتبر وجبة كبدة الفراخ بالبطاطس من أحلى وأخف الوجبات التى يمكن تقديمها يوميا على الغداء ويمكن أيضا على العشاء، تحتوي هذه الوجبة على قيمة غذائية عالية ومتكاملة، حيث تحتوى على البروتين والفيتامين الذي يساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، وتحتوي البطاطس على النشويات المفيدة للجسم، فسوف نقوم بعمل كبد الفراخ مع البطاطس بطرق مختلفة سوف نتعرف عليها الآن. طريقة عمل كبدة الفراخ بالبطاطس والطماطم المكونات نصف كيلو من كبد الفراخ.

ثمرة بصل صغيرة.

٣ فص ثوم.

ثمرة طماطم متوسطة.

ثمرة بطاطس كبيرة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البهارات.

رشة من الكمون.

رشة من الشطة (اختياري).

ملعقتين من السمن. طريقة التحضير:- نقوم بتقطيع الكبد إلى نصفين ثم نقوم بغسلها جيدا حتى تصبح جاهزة للطهى.

نقوم بتحضير وعاء ونضع به السمن ثم نضيف الكبد ونقلب جيدا ثم نقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة ونضيفها على الكبدة ونقلب جيدا.

نقوم بتقطيع الثوم ويوضع على الكبدة مع البصل ونقوم بتشويح الكبد جيدا.

نقوم بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة الحجم ثم تضاف إلى الكبد ونقلب ونتركها حتى تذبل الطماطم ونضع عليها كمية قليلة من الماء.

نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والشطة ونقلب.

نقطع البطاطس إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم تضاف إلى الطماطم والكبدة ونقوم بتذويها بالقليل من الماء وتترك حتى تنضج البطاطس تماما.

ترفع من على النار وتترك حتى تهدأ وتقدم مع الارز الابيض او الارز بالشعرية والسلطة أو المخلل المشكل. طريقة عمل صينية البطاطس بكبدة الفراخ المكونات:- نصف كيلو من البطاطس مقطعة إلى حلقات متوسطة.

ثمرة بصل مقطعة جوانح.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة جوانح

٢ ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كيلو من كبد الفراخ.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

كمون.

ثوم مفروم. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونضع بها كمية مناسبة من الماء وترفع على النار حتى الغليان.

نضيف اليها الكبدة ونتركها حتى تنضج قليلاً وترفع من على النار وتصفى.

نقوم بتحضير صينية لعمل البطاطس ونقوم بإضافة البطاطس بعد غسلها ونضيف عليه البصل والثوم والفلفل الاخضر.

بالإضافة إلى الطماطم وعليها الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون ونقوم بتقليبها.

نضيف عليه كبد الفراخ ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الماء وتوضع الصينية بعد تغطيتها بورق القصدير إلى الفرن.

تترك في الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تقترب البطاطس إلى النضج.

نقوم بإزالة ورق القصدير ثم نتركها حتى تأخذ لون من الوجه وتخرج من الفرن وتترك حتى التهدئة وتقدم في أطباق التقديم.

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