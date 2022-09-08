نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص السمسم بالحليب البودر وبدون زبدة هشة وخفيفة كالقطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرص السمسم ، من مخبوزات الأفران الشهية التي تقدم بقوام هش وخفيف جداً ولكن يتم تجهيزها داخل المنزل بكل سهولة وبساطة دون الحاجة إلي شرائها من الخارج، وهذا النوع من المخبوزات يقدم محشي بالعديد من الحشوات المختلفة منها التمر والشوكولاتة أو يمكن تقديمها سادة حسب الرغبة، وسوف نقدم القرص في هذه الوصفة بحشوة التمر الشهية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة الجسم، وتعد القرص من المخبوزات المناسبة لوجبة الإفطار أو يمكن تقديمها للأطفال كوجبة مغذية أثناء فترة الدراسة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل قرص السمسم بالمنزل بمذاق رائع ولذيذ.

مكونات عمل قرص السمسم

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من( خليط السمن والزيت).

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

5 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

للحشو

نصف كيلو من العجوة(التمر).

ملعقة من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

للتزين

نصف كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

قرص السمسم بالحليب البودر يتم تحضيرها باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الماء الدافئ ثم نضيف الخميرة والسكر والحليب البودر. ثم نضيف الفانيليا والملح بعد ذلك يضاف نصف خليط السمن والزيت ثم نقلب المكونات. ثم يضاف الدقيق تدريجياً ونقلب المكونات بالملعقة، حتي تتجانس المكونات، ثم تعجن العجينة باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نضيف إليها باقي كمية السمن والزيت ونعجن المكونات حتي تصبح العجينة طرية وتتشرب الزيت والسمن تماماً. تشكل العجينة على شكل كرة ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت، ثم يدهن وجه العجينة بالزيت، ثم تغطى وتترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تحضير الحشوة