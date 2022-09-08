نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل حل سحرى وسريع لتبييض وتقشير الجسم من الاسمرار والبقع الداكنة بمكون القهوة والخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى النساء إلى إطلالة رائعة دوما، فإن الجمال الطبيعي من أهم الأمور التى تبحث عنها جميع النساء والفتيات، فعندما يصاب الجسم ببعض من التصبغات الجلدية والكلف، يصبح غير طبيعي ويجب التدخل الفورى بمكونات طبيعية بسيطة وآمنه تماماً على صحة البشره، لذلك نقدم لكى الخلطة الجبارة لتبييض وتفتيح الجسم كله بسهولة بدون اى مجهود، أنها خلطه القهوة والخل التى تعيد الشكل الجمالي المطلوب للجسم، فهى تعمل على تبييض الأماكن الحساسة المصابه ببقع داكنة اللون ونقيها من البثور والحبوب بالكامل، هذا لأن القهوة تعالج الالتهابات الجلدية وتحسن خلايا البشرة، فبعض الكريمات تحتوى على مواد كيميائية ضارة وليست صحية لذ ينصح باستعمال هذه الخلطة السحرية التى تزيل الخلايا الميتة والقشور السمراء من اول استخدام، فالقهوه من المكونات الأساسية داخل كل منزل فلا تحتاجين الى أموال للعناية بالجسم وتحسين خلاياها، فهى تعطى نضاره وحيوية وبياض دائم وتعالج التشققات الجلدية وجفاف الجلد وتزيل الرؤوس السوداء، أيضا ترطب وتنعم وتنظيف البشره بعمق لاظهارها نظيفة عالطول، فمن الفوائد الصحية التى توجد داخل هذه الخلطة الطبيعية أنها تشد ترهلات الجسم وتتخلص من الخطوط المبكره وتحافظ على نقاء ولامعان الجسم وتحميه من أشعة الشمس الضارة التى تتسبب فى اسمرار واضح، تعالج الالتهابات الجلدية والاحمرار، تهدأ من التورم تحت العينين، تخفى الندبات الناجمة عن الجروح والحروق، تقشر الجلد الميت بشكل فورى، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل خلطة القهوة والخل لتبييض وتفتيح الجسم بخطوات بسيطة وسهلة الاستخدام، تابعينا فى هذا المقال .

تتميز هذه الخلطة بقوتها الرهيبه فى إزالة البقع الداكنة والكلف المتواجد على الجسم، فهى عبارة عن خليط طبيعى مكون من القهوة التى لها تأثير مباشر على تحسين وتجديد خلايا البشرة، كما أن لها خصائص مذهلة لتقشير البشره والجسم وازالة الجلد المسمر، كما أن تعمل على شد التجاعيد والخطوط الرفيعة التى تظهر أثناء فترة الحمل، فهى افضل الطرق الطبيعيه البسيطة والآمنة تماماً على جميع انواع البشرة .

خلطة القهوة والخل لتبييض وتقشير الجسم

مكونات خلطة القهوة والخل لتبييض الجسم ;

3 ملاعق كبيرة من القهوة الداكنة

3 ملاعق كبيرة من خل التفاح

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة تحضير واستخدام خلطة القهوة والخل

أولا يتم إحضار وعاء مناسب لحجم المكونات، ثم نقوم بوضع القهوة والخل وعصير الليمون ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات الطبيعية مع بعضها، ثم تترك لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يتم توزيعها على البشرة بحركة دائرية، ثم تترك الخلطة على البشرة لمدة 20 دقيقة فقط حتى يجف تماماً وبعد ذلك يتم فرك البشرة لتنقية الجسم من القشور والخلايا الميتة، نقوم بغسل البشرة بماء دافئ لضمان غلق المسام الواسعه وتقليل ظهورها، للحصول على أفضل نتيجة لتبييض وتفتيح الجسم يمكنك تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً .