نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة للتخلص من المسام الواسعه لتنعمين بوجة مشرق ونقى خلال 5 دقائق فق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشكلات الصعبه التى تواجه المرأة هى ظهور المسام الواسعه على الوجه، هذه الظاهرة تعتبر منفعة صحيه للبشره، لأنها تعتبر منفس جيد لتهويه البشرة، لاكن بحجم صغير جدا غير ملفت للنظر، لأنها إذا كانت المسام واسعة هذا يعنى أن البشرة تفقد الكثير من الكلاجين الطبيعى الذى بداخل البشرة، فمن أهم الأسباب المؤدية إلى هذه المشكلة، العامل الوراثي، التعرض المباشر لأشعة الشمس المحرقة، سمك بصيلات الشعر، ارتفاع إنتاج الزيت الطبيعى داخل البشرة، فالبشرة لها العديد من المسامات التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فهى إحدى الأسباب الرئيسية فى التنفس الطبيعى للبشرة، وعدم ظهور البثور وحب الشباب، ومن أكثر المناطق عرضه للمسام الواسعه هى منطقة الجبهة والخدين والأنف، فيجب الاهتمام بغسيل الوجه وتنقيته من الشوائب العالقة عليه وحمايتة من أشعة الشمس، والتعرض للهواء والأتربه، واستعمال مستحضرات تجميل آمنه تماماً على البشرة، فمن الممكن غلق المسام الواسعة بطريقة طبيعية بسيطة وآمنه تماماً تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين خلايا البشرة من الداخل لتظهر البشرة بشكل جميل ونقى، فهى خلطة سهلة ومتاحة لدينا داخل المنزل يمكنك استخدامها للحصول على وجه نقى ونظيف خالى من الرؤوس السوداء والمسام الواسعه، كما أنها آمنه تماماً على البشرة الحساسة، فالذلك ينصح باستعمال هذه الخلطة لتنعمين بوجه مشرق وله إطلالة مميزة .

خلطة للتخلص من مسام الوجة الواسعة

مكونات خلطة لقفل المسام الواسعة للوجه ;

ثلاث ملاعق من خل التفاح المركز

ثلاث ملاعق من الماء الفاتر

قطعة مناسبة من القطن

طريقة استخدام خلطة لقفل المسام الواسعة من الوجه

أولا قومى بغسل وجهك بالماء الدافئ ويتم تجفيفه جيداً ثم نقوم بوضع كمية الماء وخل التفاح داخل وعاء مناسب لحجم المكونات، ثم نقوم بوضع قطعة من القطن وغمثها جيدا ثم بحركة دائرية الشكل يتم توزيع الخليط على الوجه خاصه منطقة الجبهة والخدين والأنف وتترك لمدة 10 دقائق على الوجه ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، وبعد ذلك يتم استعمال مكعب ثلج وبحركة دائرية نقوم بفرك الوجه يتم استخدام هذه الطريقة يوميا للحصول على وجه نقى خالى من المسام الواسعة .