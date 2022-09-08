نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا والفازلين السحرية لتبييض اسمرار اليدين والقدمين في دقائق ومن اول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص كل سيدة على تبييض اليدين باستمرار حيث تعد هي من أكثر الأماكن التي توجد في الجسم وتتعرض الى الكثير من العوامل البيئة التي تؤثر عليها فتصيبه الاحمرار والجفاف باستمرار، وتلجأ جميع الفتيات إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تستطيع القضاء على تلك الاسمرار وتبييض الايدين بشكل طبيعي من خلال استخدام الخلطات الطبيعة ومنها استخدام الفازلين والليمون لتبييض اليدين والرجلين.

تسعى كل سيدة بالتمتع ببشرة نقية وبيضاء صافية خالية من اي مشكلات او عيوب، وقد تتعرض البشرة لبعض العوامل المختلفة التي تجعل بها بعض المشكلات مثل وجود الاسمرار والبقع الداكنة في بعض الاماكن في الجسم مثل اليدين والرجلين وهي من أكثر الأماكن التي تكون عرضة الى الاسمرار، وتبدأ الي اتباع بعض الوصفات الطبيعة ومنها الفازلين والليمون لتبييض اليدين والرجلين.

خلطة تبييض اليدين بالنشا والفازلين

المقادير

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

اربعة ملاعق كبيرة من الفازلين.

حبة واحدة من عصير الليمون.

مقدار مناسب من قطرات ماء الورد.

طريقة الاستخدام

نأتي بإناء صغير ونضع به اربعة ملاعق كبيرة من الفازلين ثم نضع الإناء في الميكروويف حتي تعمل علي إذابة الفازلين تماما.

نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة على خليط الفازلين و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم ثم نضع عليهم ثمرة واحدة من عصير الليمون ومقدار مناسب من قطرات ماء الورد ونقلبهم مع بعض جيدا.

نفرد خلطة النشا والفازلين علي الايدين والرجلين ونقوم بعمل حركات دائرية باستخدام أصابع اليدين ونفردها جيدا ثم نتركها على اليدين لمدة ربع ساعة.

تغسل اليدين والرجلين بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر ثم نقوم باستخدام مرطب مناسب لنوع البشرة.

خلطة النشا والليمون

المقادير

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

طريقة الاستخدام

نخلط ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون في إناء صغير ثم نضيف اليها ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة ونقوم بتقليبه جيدا حتي نحصل علي قوام متجانس.

ندهن اليدين والرجلين خلطة النشا والليمون ونقوم بعمل حركات دائرية ونستمر في تدليكها لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر.

خلطة النشا والشوفان

المقادير

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة الاستخدام