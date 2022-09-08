مش هتعملى غيرها.. طريقة عمل كيكة الكراميل والحليب التركية” التريليتشا”

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الكراميل والحليب، تعد كيكة الكراميل والحليب التركية أو التريليتشا كما يطلق عليها من أشهى الحلويات التي يتميز بها المطبخ التركي، وقد انتشرت كيكة التريليتشا فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وقام بتجربتها العديد من ربات البيوت نظراً لطعمها وشكلها المميز التي يفرقها عن غيرها من أنواع الكيك، وفى أوقات الصيف ترغب الكثير من الأمهات فى تحضير أنواع الكيك المختلفة وتقديمها إلى أطفالها، لذلك نقدم لكم فى الأتي الطريقة الصحيحة لعمل كيكة الكراميل والحليب الشهية بمقادير مضبوطة. طريقة عمل كيكة الكراميل والحليب مقادير الكيك: كوب دقيق.

3 بيضات كبار.

ثلثين كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح. لتسقية الكيك كوبين من الحليب.

ملعقة سكر.

نصف كوب كريمة سائلة. طبقة الكراميل كوب إلا ربع سكر.

ملعقة كبيرة ونصف زبدة.

كوب كريمة سائلة.

رشة ملح. طبقة الكريمة كوب كريمة خفق.

ملعقة كبيرة سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا. خطوات عمل كيكة الكراميل والحليب فى وعاء اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والملح وقلبيهم جيداً حتى تمتزج المكونات.

احضري وعاء أخر ضعي به البيض والسكر والفانيليا، وقومى باستخدام المضرب الكهربائى فى خفق المكونات حتى تندمج، ثم ضعي السكر بشكل تدريجي مع استمرار الخفق.

استمري فى الخفق حتى يصبح قوام العجين فاتح وكريمي.

أضفي خليط الدقيق إلى العجين واستمري بالخفق حتى يتماسك العجين ويصبح مناسب القوام.

جهزي صينية فرن مدهونة بالزيت أو الزبدة، ثم افرغي بها العجين ووزعيه بشكل متساوي.

ادخلي الصينية إلى الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 170 مئوية.

اتركي الكيكة لمدة من 25 إلى 30 دقيقة حتى تتأكدي من نضجها تماماً.

اتركي الكيكة جانباً حتى تبرد قليلاً.

لتسقية الكيك، قومى بخلط الحليب والسكر والكريمة السائلة معاً، ثم قومى بعمل فتحتات فى الكيكة ووزعي هذا الخليط السائل عليها. تحضير صوص الكراميل احضري وعاء على النار ضعى به مقدار السكر ، وقومى بتقليبه على نار متوسطة حتى يذوب تماماً ويتحول إلى كراميل.

أضفي مقدار الزبدة وقومى بتقليبها حتى تذوب، ثم اسكبي الكريمة السائلة واستمرى فى التقليب حتى تندمج المكونات وتصبح

متوسطة السمك، واتركيه جانباً حتى يبرد. تحضير طبقة الكريمة: احضري وعاء ضعي به كريمة الخفق والسكر والفانيليا، وقومى بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى حتى يصبح القوام كريمي تماماً، ويكون سهل الاستخدام. لتزيين الكيك أولا قومى بفرد طبقة الكريمة على وجه الكيك، واتركي القليل منها جانباً

افرغي صوص الكراميل فوق طبقة الكريمة ووزعي بشكل متساوي.

ضعي الكريمة المتبقية فى كيس الحلويات وقومى بعمل خطوط طولية بها.

امسكي بخلة الأسنان الخشبية وقومى بعمل خطوط عرضية بها مقابلة لخطوط الكريمة، لتحصلي على شكل التريليتشا المميز.

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك المكونات سوياً، وتقطع بالحجم الذي يناسبك ثم تقدم.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل كيكة الكراميل والحليب يمكنك تجربتها الآن.

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