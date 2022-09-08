نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ثوم البيك 2022 : تعلمي بالخطوات السهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث النساء عن طريقة ثوم البيك 2022 التي تشتهر بها مطاعم البيك المعروفة في السعودية التي تقدم أشهى المأكولات المميزة ومنها ثوم البيك الذي يمكن إعداده في المنزل من مكونات بسيطة، وسوف نستعرض كيفية عمل الثوم البيك وخطوات التحضير، فتابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة ثوم البيك

المكونات

3 ملاعق نشا.

¾ كوب ماء.

5 فصوص من الثوم المفروم.

نقاط من عصير الليمون.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم وضع النشا على الماء ومزجه جيدا ويوضع الثوم المفروم عليها أيضا.

ويضاف الملح والليمون على المزيج السابق ثم يضرب في الخلاط.

ويتم إضافة بعد ذلك زيت الزيتون على مراحل وتقدم بالهناء والشفاء.

فوائد الثوم

الثوم يحمل العديد من الفوائد للجسم من أهمها الحديد والفوسفور والكالسيوم بالإضافة إلى البروتين والفيتامينات وهو يعمل على التعافي من العديد من الفيروسات والميكروبات التي تدخل الجسم ولإعداد ثوم البيك داخل المنزل والذي يحتاج إلى المكونات التالية:

5 فص ثوم مهروس

5 ملعقة من زيت الذرة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

¾ كوب ماء

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة نشا

طريقة التحضير

وضع النشا على الماء ومزجه جيدا.

وإضافة الثوم والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون أيضا على خليط النشا وخلطهم بعد ذلك في الخلاط الكهربائي.

ثم يقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء بجوار الأطعمة المختلفة ويمكن الاحتفاظ به أيضا في الثلاجة عند الحاجة للاستخدام.

طريقة أخرى لعمل ثوم البيك

المكونات

2 ملعقة نشا

5 فصوص من الثوم

رشة ملح

ملعقة ليمون

ملعقة زبادي

طريقة التحضير

يتم أولا إحضار نصف حبة من البطاطس التي تم تنظيفها أيضا وسلقها في الماء وثم هرسها جيدا.

ثانيا توضع النشا والثوم والملح والزبادي، ويتم مزجهم بعد ذلك أيضا في الكبة الكهربائية.

و ثالثا يمكن إضافة المايونيز أيضا إلى هذا الخليط.

وأخيريقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء ويتم حفظها أيضا في الثلاجة لحين الاستخدام.

هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن طريقة ثوم البيك 2022 التي تقدم في مطاعم البيك التي تشتهر بأفضل أنواع الطعام الشهي واللذيذ بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من المقبلات اللذيذة على رأسها الثوم لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية للجسم، لذلك عرضنا طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وسهلة.