نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية بريحة هتجيب اخر الشارع باسرار الشيفات واكبر مطاعم المشويات بدون تكاليف هتعجبك جدااا في المقال التالي
عمر شويل - جدة لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية ، تتبيلة الحاتي السرية هي التي تمكنت من عمل الكفتة كما تريدين وبالطعم الذي يجعل الجميع يتساءلون كيف لك أن تفعلينها هكذا بل ويمكن أن يشككوا في أنك انت من صنعتها بالمنزل ولكن ستكون هذه شهادة لك بأنك طبقت الطريقة الصحيحة التي يستخدمها الحاتي لصنع الكفتة باحترافية.
لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية
بالرغم أن الحاتي يقوم بصنع أكثر من نوع من الكفتة إلا أن كفتة اللحم هي الأكثر انتشارا وهي الأكثر إقبالا من قبل الجماهير، ولذلك سنقدم طريقتها لك اليوم على أمل أن نقدم لك الطرق الأخرى في أيام أخرى قريبة.
المقادير:
- كيلو لحمة.
- بصل.
- بقسماط ناعم.
- بقدونس.
- ثوم.
- ملح وفلفل أسود بمقادير متساوية.
- بهارات وتوابل اللحم.
- جنزبيل.
- ثوم وبصل بودر.
- جوزة الطيب.
طريقة عمل الكفتة بتتبيلة الحاتي السرية
- تأكدي من فرم اللحم جيدا في المفرمة أو اشتريها من الأصل مفرومة
- يمكنك فرم البصل في المفرمة أيضا أو بشره على المبشرة ثم إضافته إلى اللحم وتقليبهما سويا.
- نفس الأمر يتعلق بفصوص الثوم التي لديك فيمكنك بشرها أو استخدامها مفرومة على ألا تزيدي الكميات كثيرا.
- كذلك البقدونس افرميه جيدا ثم ضعيه على اللحم وقلبي جيدا.
- هنا يأتي دور البقسماط ويجب أن تختاريه ناعما بالفعل ثم تضعينه على اللحم وتقليبه مع بقية المكونات الأخرى.
- ثم ضعي التوابل وأضيفي بعض الملح والفلفل وكذلك الثوم والبصل البودر وجميعهم بمقادير متساوية، وهي ملعقة صغيرة.
- اكملي تبهير اللحم بجوزة الطيب والجنزبيل مع البهارات ولكن بحوالي نصف ملعقة فقط ولا تزيد الكمية.
- اعجني جيدا كل هذه المكونات سويا حتى يتماسك في يدك اللحم وكأنه عجين بالفعل.
- حاولي أن لا تزيدي في عجن هذه العجينة فيكفي أن تتماسك اجزائها فقط وبعد فعل ذلك ضعيها في الثلاجة، وبإمكانك جعلها تبيت حتى الصباح.
- شغلي الفرن على درجة حوالي 200 ثم احضري صينية مستطيله الشكل وكبيرة.
- افردي ورق الفرن في قاع الصينية، وادهنيه بالزيت جيدا ثم خذي الكفته شكليها على هيئة أصابع بالحجم الذي تريدينه ورصيها في الصينية.
- مع انتهاء كمية العجين بالكامل دعاء الصينية في الفرن حتى تنضج اللحمه وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية بريحة هتجيب اخر الشارع باسرار الشيفات واكبر مطاعم المشويات بدون تكاليف هتعجبك جدااا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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