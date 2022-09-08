لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية بريحة هتجيب اخر الشارع باسرار الشيفات واكبر مطاعم المشويات بدون تكاليف هتعجبك جدااا

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عمر شويل - جدة لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية ، تتبيلة الحاتي السرية هي التي تمكنت من عمل الكفتة كما تريدين وبالطعم الذي يجعل الجميع يتساءلون كيف لك أن تفعلينها هكذا بل ويمكن أن يشككوا في أنك انت من صنعتها بالمنزل ولكن ستكون هذه شهادة لك بأنك طبقت الطريقة الصحيحة التي يستخدمها الحاتي لصنع الكفتة باحترافية.

لو مستعجلة.. تتبيلة الحاتى السرية للكفتة المشوية

بالرغم أن الحاتي يقوم بصنع أكثر من نوع من الكفتة إلا أن كفتة اللحم هي الأكثر انتشارا وهي الأكثر إقبالا من قبل الجماهير، ولذلك سنقدم طريقتها لك اليوم على أمل أن نقدم لك الطرق الأخرى في أيام أخرى قريبة.

المقادير:

كيلو لحمة.

بصل.

بقسماط ناعم.

بقدونس.

ثوم.

ملح وفلفل أسود بمقادير متساوية.

بهارات وتوابل اللحم.

جنزبيل.

ثوم وبصل بودر.

جوزة الطيب.

طريقة عمل الكفتة بتتبيلة الحاتي السرية