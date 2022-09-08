نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وقشور الكوسا السحري: صاروخ يخلصك من حبوب البشرة ويفتح البشرة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وقشور الكوسا السحري , حيث تعتبر الحبوب من المشكلات التي تواجه البشرة خاصة أوقات المناسبات تظهر حبوب مزعجة واليوم سوف نتعلم ماسك رائع يعمل علي عدم ظهور حبوب مرة ثانية لو عندك مناسبة فبدأ باستخدام الماسك قبله بفترة حتي لا تظهر الحبوب قبل المناسبة بيوم أو يومين لأن الماسك يعمل علي تطهير البشرة والتخلص من البكتيريا الضارة التي توجد علي الجلد وتعتبر هذه البكتيريا هي السبب الرئيسي في ظهور الحبوب معنا في الماسك العسل الأبيض فهو مضاد حيوي قوي وينظف الجلد ويشد البشرة أيضا الكوسا تعتبر من أهم النباتات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن تغذي البشرة وتعمل علي شد الترهلات وتفتح البشرة فهي رائعة جداً تابعي هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وقشور الكوسا السحري ليخلصكم من الحبوب ويفتح البشرة بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا وقشور الكوسا السحري ليخلصكم من حبوب البشرة ويجعلها أكثر تفتيحا2022

نتعرف الأن علي مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل مكان وهي كالآتي:-

قشور ٢حبة من الكوسا.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

١ملعقة كبيرة من خميرة فورية.

١ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

معنا اليوم طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالتالي:-

نأخذ قشور الكوسا ونضعها في الخلاط الكهربائي مع ربع كوب من الماء ونخفقها جيدا حتى تصبح ناعمة نوعا ما. بعد ذلك نقوم بوضع خليط الكوسا في طبق ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً. ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلط ونضع ملعقة كبيرة من لبن البودرة ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نضع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي القوام. من الممكن الاحتفاظ باقي الماسك في الثلاجة لمدة عشر أيام أو أسبوع

طريقة الاستخدام

جاءنا لكم بطريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-