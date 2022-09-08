نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الحلويات الشرقية.. كنافة بالبسبوسة على طريقة أفخم محلات الحلويات وابهريهم بشطارتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الحلى بمثابة الطبق الأخير في الوجبة وتقدم الحلويات بأشكال وأنواع مختلفة، كما تحتوي الحلويات على السكر الذي يعد مصدر للكربوهيدرات التي توفر الطاقة، لكي يعمل العقل والجهاز العصبي وخلايا الدم وسوف توضح فيما يلى طريقة عمل كنافة بالبسبوسة الذي يعتبر حلى متميز بالسهولة والسرعة في تحضيره. كنافة بالبسبوسة مقادير تحضير كنافة بالبسبوسة طبقة الكنافة هي ١/٤ كيلو من الكنافة ( 250 جم).

١/٢ كوب من السمن ذائب ( 100جم).

كوب لوز مقشر مجروش أول فول سوداني (200 جم).

معلقتين كبار من شراب السكر البارد( 30 مل). مقادير طبقة البسبوسة هي ١/٢ كوب من السميد الناعم( 180 جم).

معلقتين كبار دقيق (20 جم).

١/٢ كوب سكر (100جم ).

ملعقتين كبار جوز هند مبشور.

معلقة صغيرة بكينج بودر( 5جم).

رشة ملح.

١/٢ معلقة صغير من الفانيليا.

١/٢ كوب من الحليب( 125 مل).

١/٤ كوب من السمن الذائب( 50 جم). مقادير شراب السكر كوب ونصف من السكر( 300 جم).

كوب من الماء( 250 مل ).

معلقة صغيرة من عصير الليمون (5 جم). طريقة إعداد الكنافة بالبسبوسة فرم الكنافة باستخدام السكين أو محضر الطعام ثم إضافة السمن الذائب والتقليب حتى تتشرب الكنافة السمن.

بعد ذلك يتم وضع الكنافة في قالب الكيك مقاس 26 سنتيمترا ثم الضغط عليه باستخدام قعر الكوب لتتساوى في القالب.

ثم يتم وضع اللوز أو الفول السوداني مع 2 معلقة كبيرة شراب سكر بارد للتقليب ثم يفرد فوق الكنافة.

بينما لتحضير البسبوسة نخلط في وعاء السميد مع الدقيق مع جوز الهند والبيكنج بودر والملح والفانيليا.

بعد ذلك نسخن الحليب مع السمن على نار متوسطة حتى يذوب السمن ويصبح خليط، ثم نقوم بإضافته إلى السكر ونقلب.

ثم نضيف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة والتقليب، ثم نصب خليط البسبوسة فوق الكنافة والمكسرات.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن على 180 درجة مئوية ونقوم بخبز الكنافة بالبسبوسة، حتى تنضج ثم نخرجها ونسقيها بشراب السكر. طريقة عمل الكنافة بالهريسة المقادير كوب من السميد.

علبة قشطة.

كوب كنافة.

2 بيضة.

½ كوب من السكر

2 معلقة كبيرة كريم كراميل.

2 معلقة كبيرة بكينج بودر. طريقة التحضير وضع البسبوسة والبيض والكريم كراميل والسكر وجزء من القشطة في الخلاط.

بعد ذلك خلط البيكنج بودر مع السميد ووضع باقي المكونات فوقهم.

ثم تسوي في الفرن عند إخراجها تم إضافة باقي مقدار القشطة. تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في كل منزل وتعددت طرق تحضيرها، ومن هذه الطرق تحضير كنافة بالبسبوسة وقد قمنا بتوضيح كيفية تحضيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعشاق الحلويات الشرقية.. كنافة بالبسبوسة على طريقة أفخم محلات الحلويات وابهريهم بشطارتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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