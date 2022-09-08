كل لون بشرة وليه الوان المكياج المناسبة ليه ، وصاحبات البشرة السمرا الداكنة او البني بشكل خاص يمكن بيقعوا في حيرة شوية في اختيار الالوان المناسبة ، ولكن اول حاجة قبل ما تفكري تشتري مكياج ، لازم تفهمي الاندرتون بتاع بشرتك كويس ، لو بشرة سمرا مايلة الدهبي الاصفر ، كده يبقى الاندرتون بتاعك دافي ، اما لو البشرة مايلة للون الاحمر الوردي يبقى الاندرتون بتاعك بارد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح مكياج للبشرة السمرا الداكنة ، وازاي تختاري الالوان المناسبة ليكي.
نصايح مكياج للبشرة السمرا الداكنة:
1- اختيار درجة كريم الاساس الصح:
بمجرد ما تفهمي الاندرتون بتاعك ، الخطوة التانية هي تحديد درجة كريم الاساس المناسبة لبشرتك ، كريم الاساس اللي بيكون مايل للون الاصفر هو الانسب لمعظم الوان البشرة السمرا الداكنة ، واتأكدي انك تجربي اللون على الرقبة عشان الدرجة تطلع معاكي مظبوطة.
وكقاعدة عامة ، كريم الاساس لو لونه بيقلب على رمادي على البشرة ، ده معناه انه فاتح جدا على بشرتك ، ولو لونه غامق اوي ، يبقى كده غامق على بشرتك.
2- اختيار درجة الكونسيلر المناسبة:
الكونسيلر المفروض درجته افتح بدرجة او اتنين من لون بشرتك الاصلية ، اختبري الكونسيلر على اي بقعة غامقة على وشك او على جبهتك ، لو لقتيه بيمتزج كويس وبيخفي العيوب تماما يبقى دي درجة الكونسيلر المناسبة ، وعشان تخفي التصبغات الصعبة ، ممكن تستخدمي مصحح لون باللون البرتقاني لانها بتمتزج على البشرة بسهولة وبتخفي البقع الغامقة.
3- اختيار لون البلاشر الصح:
في كتير من البنات بيلاقوا صعوبة في اختيار البلاشر المناسب للون بشرتهم ، خبراء المكياج بينصحوا باختيار الوان البلاشر الوردي الشاحب, الوردي اللؤلئي, ودرجات الخوخي للون البشرة الفاتحة للمتوسطة ، والوان البلاشر المرجانية الغامقة مناسبة للون البشرة المتوسطة للداكنة.
4- اختيار درجة الهايلايتر الصح:
البشرة السمرا بيطلع شكلها حلو جدا مع الهايلايتر ، لو بشرتك ما بين الفاتحة والمتوسطة انسب درجة هايلايتر ليكي هي اللؤلؤ والشامبين ، اما الهايلايتر باللون الدهبي الوردي ودرجات البرونزي مناسبة للبشرة من المتوسطة للداكنة.
5- اختيار درجة الايشادو الصح:
للبشرة الشوكولاتة او السمرا الداكنة ، اهم حاجة في اختيار درجات الايشادو والايلاينر مهما كان اللون ان يكون صبغتها عالية وغنية وتبقى خالية من العيوب تماما بمجرد مزجها على العيون.
6- اختيار درجة البرونزر الصح:
البرونزر والبلاشر من المنتجات الرئيسية للمكياج الطبيعي للبشرة السمرا ، الاتنين سهل تطبيقهم وبيحددوا الوش بأفضل طريقة ممكنة ، دوري على البرونزر المتعدد الاستخدامات ، اللي ممكن تستخدميه كبرونزر, ايشادو, كونتور.
7- اختيار لون الروج المناسب:
عشان تتجنبي المظهر الباهت لما تحطي الروج ، بينصح باختيار درجة اللون تكون اغمق من لون بشرتك ، ومهم كمان انك تدوري على الوان الروج اللي بتحتوي على اندرتون دافي للبشرة الداكنة واندرتون بارد للبشرة الفاتحة.
نصايح مكياج للعيون المبطنة
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