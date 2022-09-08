ألذ كريب في المنزل.. طريقة عمل الكريب مثل المحلات بعجينة سهلة ستبهرك النتائج

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عمر شويل - جدة أصبحت الأكلات السريعة هي الأكلات المتداولة في يومنا هذا وخاصةً عند الأطفال، ويعد الكريب واحدًا من ضمن هذه الوجبات السريعة إذ يستسهل الأطفال تناولها، فلماذا لا تقومين بإعدادها لهم بمختلف أنواع الحشوات التي يفضلها أطفالك؟ إن كنت لا تعرفي طريقة تحضيرها فإليك طريقة عمل الكريب من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل الكريب

حضري ألذ كريب لأسرتك في المنزل بدلًا من شراؤه بكل بساطة، وذلك من خلال الطريقة التي نقدمها لك فيما يلي:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

أربعة حبات من البيض.

كوب من اللبن الحليب.

كوب من الماء.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

فلفل أسود حسب الرغبة.

أربعة ملاعق من الزبدة المذابة.

طريقة التحضير

ضعي حبات البيض في بولة عميقة، واستمري في خفقها بشكل جيد باستخدام المضرب اليدوي حتى يصبح لونها مائل للأبيض.

بعد ذلك ضعي على حبات البيض المخفوقة اللبن والماء بشكل تدريجي مع الخفق الجيد.

ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.

بعد ذلك ضعي الزبدة المذابة على الخليط مع التقليب المستمر.

ثم قومي بإضافة الدقيق بالتدريج حتى يصبح لديك عجينة سائلة.

بعد ذلك سخني طاسة واسعة جيدًا أو الطاسة المخصصة لعمل الكريب.

ثم خذي كمية مقدار مغرفة من العجين السائل، وضعيها في الطاسة الساخنة مع محاولة فردها بشكل جيد على شكل دائرة.

بعد ذلك اتركيها في الطاسة لمدة دقيقة حتى تبدأ في أخذ لون ذهبي من الأسفل، وتبدأ ظهور الفقاعات من الأعلى.

ثم اقلبي العجين على الجهة الأخرى، واتركيها لأقل من دقيقة.

بعد ذلك أكملي باقي كمية العجين بنفس الطريقة.

ثم حضري الحشوة المناسبة بالنسبة لك ولأسرتك، وقومي بحشوها من المنتصف وابدئي في ثنيها على شكل مثلث.

بعد ذلك سخني طاسة جيدًا وضعي الكريب داخلها.

ثم اضغطي عليه بيدك، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يأخذ لونًا ذهبيًا من الجهتين.

بعد ذلك ارفعيه من على النار وقدميه بالهناء والشفاء.

في نهاية مقال طريقة عمل الكريب فقد عرضنا عليكم طريقة تحضير الكريب الحادق، ويمكنك استبدال الملح بالفانيليا حتى تقومي بحشوه بحشوات حلوة مثل الشيكولاتة؛ فعليك اتباع الطريقة، ويمكنك أن تحتفظي بعجين الكريب في كيس من البلاستيك، ويوضع داخل الفريزر واخرجيه ليبرد قبل الاستخدام.