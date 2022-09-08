حضري بنفسك القشطة البلدي على أصولها بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهزة

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عمر شويل - جدة القشطة البلدي من منتجات الألبان التي يقبل على شرائها الكثير من الناس بكثرة فهي تدخل في تحضير العديد من الوصفات الحلوة والحادقة وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وكثير من الأطفال يفضلون تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل القشطة البلدي على أصولها بمكونات اقتصادية خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بكل سهولة في البيت.

مكونات عمل القشطة البلدي

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنعها بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الحليب الجاموسي.

ملعقتين من الخل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير القشطة البلدي بمكونات اقتصادية وسريعة أحلي من الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسط الحجم ونضع بها ٢ كوب من الحليب ونضعه على نار هادئة حتى يغلي. ثم نقوم بإضافة الخل للبن ونقلب باستمرار حتى يتقطع الحليب ويصبح مثل الكتل. نقوم برفع الوعاء من على النار ونصفه جيداً مع الماء ونتركه جانباً حتى يبرد. نحضر وعاء آخر ونضع به كوب الحليب المتبقي، ثم نقوم بإضافة النشا إليه ونقلب حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على النار ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل مثل المهلبية. نقوم برفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الخليط السابق ونقلبهم مع بعض جيداً ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفق باستمرار حتى نحصل على قوام القشطة المناسب. نحضر وعاء نظيف ونضع بها القشطة ويتم غلقة جيداً، ثم نقوم بوضع الوعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

سر نجاح القشطة البلدي بالمنزل

توجد بعض الاسرار بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على قشطة بقوام ناعم وهى كالتالي:-