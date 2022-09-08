الليمون والنعناع كنز لكل عروسة لمنع تشققات الكعبين هيخلى رجلك ناعمة كالحرير فى دقيقتين والنتيحة رهيبة كالاطفال

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عمر شويل - جدة الليمون والنعناع كنز لكل عروسة لمنع تشققات الكعبين، الليمون والنعناع لتشققات الكعبين التي تبقى من ضمن المشكلات المقلقة بالرغم من العلاجات الكثيرة التي حصلنا عليها لها في خلال الفترة السابقة، حتى أن هناك بعض الأشخاص يستخدمون المنتجات الكيميائية للتخلص من هذه التشققات ولكن بلا جدوى، حيث أن المرء ما إن يتوقف عن استخدام الكريم إلا ويجد أن التشققات قد عادت مرة أخرى وبصورة أسوء مما سبق، لذلك سنقدم لك الحل من خلال مقالنا اليوم.

الليمون والنعناع كنز لكل عروسة لمنع تشققات الكعبين

ربما تتعجب إن علمت أن الليمون من شأنه علاج تلك التشققات التي توجد في قدميك ولكن الأمر ليس غريبا لأن الليمون يحتوي على الأحماض المناسبة لعلاج جفاف الجلد، وبالتالي فهو يعالج تشققات الكعبين.

كل ما عليك فقط أن تضع القدمين في جورب ثم تأخذ ليمونة كبيرة الحجم وتقطعها إلى شرائح وتوزع تلك الشرائح على منطقة الكعبين أثناء ارتداء الجورب.

يفضل عدم فعل هذه التجربه أثناء الاستيقاظ بل توضع ليمونة في الجوارب ثم تنام مباشره وفور استيقاظك من النوم اخلع الجوارب وازل الليمون ثم تحرك.

طريقة أخرى لاستخدام الليمون والنعناع لتشققات الكعبين

هذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على زيت النعناع حيث يمكنك أن تأخذ شرائح الليمون وتنقعها لبعض الوقت في زيت النعناع ثم تمررها بعناية على المنطقة المتشققة من الكعبين.

يمكنك كذلك عصر الليمون على زيت النعناع ومن ثم أخذ المزيج على أطراف أصابعك ثم دهان المنطقة المتضررة بها على أن ترتدي الجوارب قبل النوم.

لن تحتاج لوقت طويل للشفاء مع هذه الوصفة، لأنها تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر المساعدة على شفاء الجلد المصاب بالجفاف والتشققات.

نصائح لمنع مشكلة التشققات

الوقاية من المعروف أنها الطريق الأفضل بدلا من البحث عن الدواء لأن الوقاية في الأصل هي التي تمنع ظهور المشكلة وبالتالي تمنع المعاناة في أثناء علاجها.

لتتمكن من وقاية قدميك من هذه المشكلة حافظ على الوزن الصحي ولا تتناول أي نوع من أنواع المواد المسببة للإدمان.

يجب كذلك أن تحافظ على نظام حياة ليس هناك به ضغط، فالوقوف الطويل يسبب مشكلة تشقق الكعبين بالفعل ولكنه يسبب مشكلات أخرى في العمود الفقري مثلا لذلك حاول إراحة نفسك لبعض الوقت.

من المهم جدا أن تعتني بترطيب القدمين، هذا الأمر ليس رفاهية بل هي ضرورة قصوى، ويجب أن تتعامل معه على هذا الأساس.

العادات القديمة التي كانت منتشرة في ما سبق مثل دلو الماء الدافئ مع بعض الملح فعالة جدا في علاج تلك المشكلات، لذلك يمكنك فعلها ومن ثم كحت الكعبين بالأداة المخصصه لذلك للتخلص من أي بقايا جلد ميت تسبب التشققات فيما بعد.