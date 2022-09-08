نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتخفي الشيب.. وصفه مذهله للقضاء على شيب الشعر المبكر بطريقة طبيعية بدون مواد ضارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الشيب من الأشياء التي تسبب مشاكل كثيرة للغاية كما أنها تجعل الشخص يفقد الثقة بالنفس بشكل كبير حيث أن ظهور الشيب على الشخص في سن مبكر يجعله يشعر بأنه أصبح شخص كبير بالسن ولذلك لابد من الحرص على اللجوء لحل طبيعي بدلا من اللجوء لمستحضرات مكلفة أو أي صبغة غير جيدة تسبب مشاكل كثيرة في الشعر مع الوقت، حرصنا على أن نوفر لكم أفضل حل ممكن لمشكلة شيب الشعر من خلال القرنفل الذي يعتبر حل رائع للتخلص من الشيب مهما كان درجة انتشاره في الشعر، فيمكنك مكافحة الشيب بسهولة من خلال اللجوء للقرنفل الذي سوف نتعرف على فوائده للتخلص من الشيب وطريقة تطبيقه.
مكونات علاج الشيب بخلطة القرنفل
يمكنك الحرص على استخدام القرنفل من أجل مكافحة الشيب بكل سهولة، حيث يمكنك الحرص على اللجوء لحل فوري لمشكلة الشيب المبكر، فيتم تجهيز المكونات التالية:
- 5 ملاعق من القرنفل كبيرة الحجم.
- 3 ملاعق من العرقسوس كبيرة الحجم.
- 2 ملاعق كبيرة من الزيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة الحجم الكركم.
- ملعقة واحدة من زيت الخروع صغيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة وصفة القرنفل للتخلص من الشيب
بعد تجهيز كافة المكونات ومن ثم البدء في الوصفة من خلال:
- في البداية عليك تجهيز الوعاء الخاص بالوصفة ومن ثم البدء في وضع القرنفل مع الماء في وعاء والعرقسوس ومن ثم غلي المكونات 5 دقائق.
- ومن ثم يتم تصفية المكونات ونقوم بتجهيز باقي المكونات لنضعها في الإناء بشكل كامل ومن ثم نقلبها بشكل جيد.
- يتم الحرص على وضع المكونات على الشعر بشكل مباشر بجانب الحرص على ترك الشعر وتغطيته لمدة ساعتين على الأقل.
- نقوم بشطف الشعر بشكل جيد ومن ثم نقوم بترك الشعر يجف وسوف تلاحظ الفرق.
- يتم تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحفاظ على لون الشعر، ويمكنك المواظبة على الخليط للحفاظ على الشعر.
- بذلك يتم التخلص من الشيب بشكل رائع وسريع حيث يمكنك الحصول على شعر بلون اسود بدون الحاجة للصبغات التي تؤذي الشعر وتدمره مع الوقت وقد تؤدي لتساقطه بالكامل.
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