نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري فطائر الجبنة الهشة أسرع وجبة عشاء اقتصادية وسهلة بالمنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر الجبنة الهشة من أجمل أنواع الفطائر التي تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء، فهي تتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تبحث منها أثناء التسوية، وكثير من الناس يفضلون تناولها بشكل دائم، وهى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وتعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الجبنة الهشة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لتحضير فطائر هشة وخفيفة بدون تكلفة وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

الحشو

طبق من الفلفل الأخضر الرومي المقطع.

طبق من الزيتون المقطع.

ربع كيلو من الجبنة التي ترغبين بها.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبيرة ونضع بها جميع المكونات السائلة، ثم نضيف الخميرة والسكر ونقلبهم بواسطة الملعقة حتى تذوب المكونات تماماً. نقوم بوضع الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وسهلة التشكيل. ثم نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يختمر بدرجة حرارة الغرفة. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

طريقة حشو فطائر الجبنة الهشة

سوف نتعرف على طريقة حشو الفطائر بخطوات سهلة وهى كما يلي:-