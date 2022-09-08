نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتكس طبيعي.. زيت سحري للتخلص من التجاعيد والترهلات ضعيه 10 دقائق فقط هيشد وينور البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند وجود تجاعيد وخطوط رفيعة في الوجه تبدأ السيدات في فقدان الثقة في النفس ولذلك لابد الحرص من التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، حيث أنه يمكنك مكافحة الخطوط الرفيعة والدقيقة من خلال الحرص على البدء في التخلص من هذه العلامات، حيث أن استخدام مستحضرات مطلفة لن يؤتي بنتيجة جيدة ولكن مع وجود وصفة طبيعية بكل سهولة يمكنك التخلص من علامات التمدد، كما أننا نوفر لكم وصفة زيت سحري تساعد في التخلص من الشيخوخة من خلال هذا المقال.

مكونات زيت سحري للتخلص من التجاعيد

يمكنك بكل سهولة البدء في عمل وصفة من زيت سحري ممتاز يسهل في التخلص من التجاعيد وعلامات التمدد والخطوط الدقيقة التي تعتبر مشكلة كبيرة للغاية وعن المكونات التي يتم استخدامها في الزيت:

المكونات:

10 أراق من ورق الغاز.

نصف كوب من اليانسون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو كبيرة الحجم.

كبسولة واحدة من فيتامين e.

ملعقة زيت زيتون كبيرة الحجم.

طريقة استخدام الزيت السحري للبشرة

بعد تجهيز كافة المكونات عليك البدء في عمل الخطوات بشكل كامل، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل بساطة: