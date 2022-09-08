نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من التجاعيد مع كريم النشا وماء الورد الرهيب لشد وتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا وماء الورد كريم رهيب يمنح بشرتك النعومة والحيوية ويعيد لكي جمالك ونضارتك بشكل مبهر، وهو أفضل من الخلطات والكريمات التي تباع في الأسواق، فهو يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تعطي للبشرة مظهر مشوه، كما يساعد على التخلص من الدهون التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء التي تزعج الكثير من السيدات، وهو يعمل على تغذية البشرة لأنها تحتوي على بعض العناصر الهامة المفيدة لصحة البشرة، كما يعمل على شد البشرة وتفتيحها وإعطائها مظهر جمالي رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب لشد البشرة وتفتيحها في أسرع وقت بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من ماء الورد. فنجان من الماء العادي. ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب لشد البشرة وتفتيحها في أسرع وقت بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

ثم نقوم برفع الوعاء من على البخار ونتركه حتى يبرد تماماً ويصبح جاهز للاستخدام.

نقوم بوضع الكريم على البشرة يومياً قبل النوم ويترك لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي تحتوي عليها الوصفة وهى كالتالي:-