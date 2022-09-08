خطوة بخطوة.. طريقة عمل السينابون البيتي على طريقة أشهر المحلات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون بالمنزل، يعتبر السينابون من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وانتشر تحضيره في كافة أنحاء العالم، ومن المتعارف عليه أنه يتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة ويمكن حشوة لأكثر من نوع لكي يناسب كافة الأذواق، وعلاوة على ذلك يمكن إعداده من أكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير السينابون بأسهل طريقة ممكن دون أن تستغرق وقتاً طويلاً في إعداده.
طريقة عمل السينابون
يوجد أنواع كثيرة من الحلويات يمكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل السينابون، ولمعرفة الطريقة اتبع الخطوات التالية:
المكونات
- كوب من الحليب.
- ربع كوب من الزبدة.
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- ربع كوب من الماء.
- بيضة واحدة.
- مقدار ربع ملعقة من الملح.
- ربع كوب من السكر.
- ملعقة ص من الخميرة.
مكونات الحشو
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- كوب من السكر البني.
مكونات تزيين السينابون
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من الحليب.
- كوب من الجبن الكريمي.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة تحضير السينابون في الخطوات التالية:
- في البداية نقوم بإحضار وعاء ونضع به كلاً من الدقيق مع السكر والملح، ثم يتم إضافة الحليب والبيضة والزبدة والماء.
- نقلب هذه المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.
- يتم بعد ذلك تغطية العجين جيداً ونتركها ترتاح لمدة ساعة.
- نقوم برش رخامة المطبخ بالتقليل من الدقيق ثم نضع عليها العجين ونقوم بفردها ومن ثم نضع على العجين الزبدة والسكر البني ثم نضع القرفة.
- قومي بلف العجين على شكل رول وتقطع بالسكينة بالعرض.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة ثم نضع قطع السينابون.
- نتركها مرة أخرى لمدة 10 دقائق حتى تتخمر.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أي نتركها حتى نحصل على اللون الذهبي الفاتح.
- يتم إحضار وعاء ونضع به كلاً من الجبن الكريمي والزبدة، ثم نضع السكر البودرة مع الحليب والفانيليا، ونقلب المكونات جيداً حتى نحصل على صوص كريمي.
- نضع هذا الصوص على السينابون وبذلك يكون جاهز للتقديم.
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