نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة.. طريقة عمل السينابون البيتي على طريقة أشهر المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون بالمنزل، يعتبر السينابون من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وانتشر تحضيره في كافة أنحاء العالم، ومن المتعارف عليه أنه يتكون من عدة مكونات سهلة وبسيطة ويمكن حشوة لأكثر من نوع لكي يناسب كافة الأذواق، وعلاوة على ذلك يمكن إعداده من أكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير السينابون بأسهل طريقة ممكن دون أن تستغرق وقتاً طويلاً في إعداده.

طريقة عمل السينابون

يوجد أنواع كثيرة من الحلويات يمكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة عمل السينابون، ولمعرفة الطريقة اتبع الخطوات التالية:

المكونات

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبدة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الماء.

بيضة واحدة.

مقدار ربع ملعقة من الملح.

ربع كوب من السكر.

ملعقة ص من الخميرة.

مكونات الحشو

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

كوب من السكر البني.

مكونات تزيين السينابون

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ربع كوب من الحليب.

كوب من الجبن الكريمي.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير السينابون في الخطوات التالية: