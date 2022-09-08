نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كريم الأرز الكوري للتبيض والتخلص من تجاعيد البشرة نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الأرز الكوري للتبيض، يعتبر هذا الكريم من أفضل الكريمات التي تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، وعلاوة على ذلك بأنه كريم طبيعي خالي من أي مكونات تسبب أضرار بالبشرة، يحضر من مطبخك بمكونات منزلية وبدون أي مواد كيميائية، فهو فعال للغاية ويستخدمه الكوريين في شد البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي، ونظراً أن جمال المرأة يشكل لنا أهمية كبيرة، سوف نقدم من خلال هذا المقال طريقة عمل كريم الأرز الكوري للتبيض تابعونا حضراتكم.

كريم الأرز الكوري للتبيض

يوجد الكثير من الكريمات التي تعمل على تبيض البشرة وتقضي على التصبغات وتشد البشرة وتخلصها من الخطوط الرفيعة، وتعيد لها نضارتها، فيمكن لكل فتاة تحضيره في المنزل بمكونات أمنة وستحصلين على نتيجة مرضية، ولمعرفة طريقة تحضير كريم الأرز الكوري اتبع الآتي:

المكونات

3 ملاعق من الأرز.

2 كوب من الماء.

ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة واحدة من النشا.

طريقة التحضير

لمعرفة طريقة تحضير هذا الكريم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء مع كمية الأرز، ويرفع على النار ونتركه حتى يغلي.

نضيف بعد ذلك كوب أيضاً من الماء ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام الأرز كريمي.

يصفى الأرز جيداً وتأخذ المياه المستخلصة منه.

يضاف إلى هذه المياه ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.

يتم بعد ذلك إضافة ملعقة من النشا، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام متجانس.

يوضع هذا الكريم في عبوة فارغة ويوضع داخل الثلاجة لاستخدامه عدة مرات.

ثم يوضع هذا الكريم على بشرة نظيفة يومياً بالليل ويغسل في الصباح بالماء الفاتر والغسول المناسب لبشرتك.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم الأرز الكوري للتبيض الذي يبحث عنه الكثير من الفتيات لتفتيح البشرة والتخلص من كافة المشاكل التي تواجهها وتعاني منها، وبالتالي سوف تصبح البشرة نقية وصافية مثل قبل دون الحاجة إلى استخدام كريمات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة في حين أيضاً أنها باهظة الثمن.