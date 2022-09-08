نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ورق الغار للشعر..تطويل شعرك بسرعه الصاروخ حتى لو قصير وخفيف هيبقي مثل الهنود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على كيفية تحضير وطريقة استخدام وصفة ورق الغار والقرنفل للشعر، حيث أن القرنفل وورق الغار هما مكونان يمكنهما حل الكثير من مشاكل الشعر بشكل منفصل ولكن إضافة المكونين إلى بعضهما يعزز فائدة وفعالية الوصفة وقيمتها بالنسبة إلى الشعر، وهذه الوصفة تمت تجربتها من قبّل الكثير من الفتيات وكانت ردود الأفعال مبهرة، ولذلك وحتى تحصلي على شعر ناعم وانسيابي وكثيف وبدون أي مشاكل سنقوم بتقديم طريقة عمل الوصفة بخطوات بسيطة. طريقة عمل وصفة ورق الغار والقرنفل للشعر مكونات عمل الوصفة:- عدة حبات من القرنفل المسامير.

عدد من خمس إلى ست ورقات من الغار.

ماء دافئ.

عصير ليمون. خطوات التحضير:- ضعي الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم قومي بإضافة ورق الغار والقرنفل داخل الماء المغلي حتى يصبح لونه أكثر اصفرارًا.

بعد ذلك قومي بترك الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم قومي برفعه من على النار حتى يبرد قليلًا ثم قومي بتصفيته من الماء وضعيه في علبة زجاجية وأحكمي غلقها.

وبعد ذلك ابدئي في استخدام الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك به جيدًا ثم قومي بتركه على شعرك لمدة عدة ساعات ثم قومي بشطفه واحرصي على تكرار استخدامه مرتين من كل أسبوع. فوائد استخدام القرنفل على الشعر يعمل القرنفل عند رّشه على الشعر في تعزيز ضخ الدم في الرأس وعمل الدورة الدموية مما يؤدي إلى نمو الشعر بشكل صحي وجيد.

كما أن القرنفل يعمل على تجديد خلايا الشعر وجعله أكثر نعومة وانسيابيه ويقلل من هيشانه وتجعيداته ويحد من مشكلة تشابك بصيلات العشر.

يحمي الرأس من الصلع لأنه مكون قوي في إنبات الشعر بسهولة وبشكل سريع ويقلل من وجود فراغات في الرأس ويعالج مرض الثعلبة الذي يعاني منه بعض الأشخاص.

القرنفل غني بنسبة كبيرة من الألياف الطبيعية والمعادن التي تعمل على تكثيفه وتقوي البصيلة وتمده بطبقة عازلة وتحميها من أي مؤثرات خارجية.

وكذلك يعمل على التخلص من قشرة الرأس التي تمثل بكتيريا وعدو قوي أمام نمو وإطالة الشعر وتكثيفه.

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