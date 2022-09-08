فى دقيقتين.. تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة نهائيا حتى لو كانت مجمدة من سنين بطعم وريحة رهيبة.. مش هتبطلى تغسليها كده

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عمر شويل - جدة فى دقيقتين.. تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة نهائيا ، تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة موضوع يهم ربات المنازل جميعًا، حيث أنه من ضمن أغلب البيوت التي تعتمد على الدجاج كوجبات أساسية في معظم الأيام إلا أن هناك نسبة كبيرة من ربات هذه البيوت لا يعلمن كيفية تنظيف الفراخ جيدا للتخلص من أي روائح زفارة فيها، ويتسبب ذلك في إخراج وجبة غير مقبولة وغير مستساغة، وتحتار ربة المنزل وهي تتسائل عن سبب ذلك، وقد قررنا الآن القضاء على تلك الحيرة بتوضيح كيفية تنظيف الدجاج من أجل التأكد من نظافته تماما والتخلص من اى زفارة فيه. فى دقيقتين.. تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة نهائيا بمجرد دخولك إلى المنزل بعد شراء الدجاج عليك تحضير ما يلي: احضري ليمونتان.

فلفل أسود خشن.

حبهان صحيح.

ملح خشن.

قرفة. الطريقة: هذه المكونات ستساعدك على الحصول على دجاجة وردية اللون جميلة الرائحة ولا تحتوي على أي زفارة.

ابدئي أولا بغسل الدجاجة جيدا بالماء والتخلص من أي بقايا لا تريدينها فيها.

تأكدي من إزالة أي مناطق زائدة في الجناحات الخاصة بالدجاج وكذلك المؤخرة. وإن وجدت أي أجزاء لا زالت موجوده في الدجاجة رغم أنها غير مرغوبة فتأكدي من إزالتها تماما.

إن كانت الدجاجة مقطعة فأزيلي الأحشاء التي تجدينها في الوراك من الداخل ومنطقة الصدر.

كذلك ستجدي أن هناك أغشية شفافة موجودة بين الجلد ولحم الدجاجة فتخلصي منه.

اعيدي غسل الدجاج بالماء مرة اخرى ثم ضعيها في مصفاة.

ضعي الحبهان على الليمون مقطع على اربعة أرباع كما هو مع الفلفل الأسود في الكبة.

شغلي الكبه حتى يتم فرم كل المكونات ثم خذيهم واضيفيهم على كمية مناسبة من الملح.

خذي الخليط على يدك ثم افركي به بدن الدجاجة جيدا ولا تنسى أي جزء.

ضعيها من عند الأجنحة ومن أسفلها وعند منطقة الرقبة وكذلك أسفل الظهر ولا تتركي أي جزء بدون فعل ذلك به.

بعدها انتظري حوالي نصف ساعة وهو الخليط على بدن الدجاجة ثم اشطفيها مرة ثالثة بالماء الجاري.

يجب أن لا يكون هناك أي بقايا من الملح على جسم الدجاجة، وبإمكانك هنا أن تبدأ بشطفها وستجدي الدجاجة بدون أي رائحة زفارة. اعتبارات تنظيف الفراخ والتخلص من الزفارة بداية يجب أن تعلمي أن تلك الوصفة ستكون ممتازة مع الدجاجة التي ذبحت في نفس الوقت الذي اشتريتيها فيه.

بالتالي فإن كانت الدجاجة التي تريدين تنظيفها مجمدة يجب أن تنتظري حتى تتفكك من التجميد أولا ثم تطبقي معها تلك الوصفة.

الأمر الآخر هو أنه لا يجوز بالمرة ترك تلك الخلطة على بدن الدجاجة فترة طويلة، لأنه في هذه الحالة ستجدي أن لحم الدجاج أصبح مالحا وطعمه غير مستساغ.

بعد تطبيق تلك الوصفات على الدجاجة لا تضعي الملح فيها إلا بعد تذوقها والتأكد من أنها تحتاج إلى الملح لأنها قد تتشرب بعض الملح أثناء تنظيفها.

لا تكوني بخيلة في إضافة التوابل إلى الدجاج أثناء طهوه فهذا يجعل رائحة الدجاج جميلة وطعمها لذيذ.

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