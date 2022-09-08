بدون حك.. بمكون سحري تنظيف الكرشة في ثوانى ازالة السواد كله والزفارة هتبقي ابيض فلة

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة والتخلص من الميكروبات والبكتيريا العالقة بها هي الموضوع الذي سنقوم بمناقشته اليوم، حيث تعد عملية تنظيف الكرشة من عمليات المطبخ المرهقة، ولأن الكرشة هي أكلة مفضلة بالنسبة للكثير من السيدات إلا أنه عند تناوله قد نجد بعض الأمور المزعجة وهي وجود رائحة كريهة أو طعمها مختلف قليلًا ويرجع ذلك إلى عدم تنظيفها بالشكل الكافي وسنقوم بتقديم كيفية تنظيفها بطرق طبيعية بسيطة في السطور التالية. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة المقادير المطلوبة:- خمسة أقراص من الأسبرين.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ماء دافئ أو ساخن. خطوات التحضير:- أحضري وعاء بلاستيكي عميق وحجمه متوسط وضعي بداخله الماء الدافئ ثم قومي بوضع الكرشة في الماء لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يتم قتل الميكروبات بفعل الماء الساخن.

بعد ذلك قومي بوضع الأسبرين والخل في وعاء آخر به ماء ساخن حتى يذوب الأسبرين في الماء ويتفاعل ويختلط مع الخل ويصبح الخليط سائل تمامًا وممتزج بشكل كامل.

ثم قومي برفع الكرشة من الوعاء الآخر وقومي بتصفيتها جيدًا ثم ضعيها في الوعاء الثاني واتركيه لمدة ربع ساعة تقريبًا ثم قومي برفعها من الوعاء.

اشطفي الكرشة تحت الماء الجاري البارد حتى تنظفيها من خليط التنظيف وقومي بكشف الزوائد الخضراء والصفراء الموجودة عليها.

بعد أن تصبح ناعمة تمامًا قومي بوضعها في خليط محلول ملح وخل حتى تتخلص تمامًا من أي بكتيريا عالقة بها ثم قومي بشطفها وابدئي في تحضيرها. طريقة تحضير وطبخ الكرشة المكونات:- الكرشة المراد تحضيرها.

ثلاث حبات صغيرة من البصل المفروم.

حبتان طماطم كبيرة الحجم.

نصف كوب كبير من الماء الفاتر.

ورقتان من اللورا.

فصوص من حبوب الهيل.

ملح أبيض.

فلفل أسود وأبيض. طريقة التحضير:- بعد أن تقومي بتنظيف الكرشة بطريقة جيدة كما وضّحنا في الطريقة السابقة.

قومي بوضع الطماطم داخل الكبّة الكهربائية مع الماء وشغليها حتى يتم هرسها جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع الكرشة معهم.

ضعي المكونات المخلوطة كلها في وعاء على النار لمدة لا تقل عن ساعة مع التقليب المستمر.

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