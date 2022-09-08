نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفطائر القطنية السريعة من اروع والذ الفطائر بالعجينة القطنية الخطيرة عشان لو جالك ضيف فجاه متحتاريش.. هتندمى انك معرفتيهاش من زمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر القطنية السريعة من اروع والذ الفطائر بالعجينة القطنية، الفطائر المحشية بالزبادي هي الأفضل إذا كنت تحبين أن تصنعي لأسرتك الأنواع الجديدة من الفطائر، فحاولي أن تجربي معنا هذه الوصفة الجديدة، وهي فطيرة يمكنك صنعها بالزبادي وحشوها بأي حشوه تريدينها فيما بعد، فتابعي معنا لتعرفي المقادير وكيفية صنع هذه الفطائر.

الفطائر القطنية السريعة من اروع والذ الفطائر بالعجينة القطنية

هذه الفطيرة تحتاج إلى مكونات عديدة بمقادير خاصة وهي كما يلي:

ربع كيلو دقيق.

كوب زبادي بلدي بدون أي اضافات.

مقدار من زيت الزيتون.

رشة ملح.

كيس خميرة.

مقدار بسيط من السكر.

ماء دافئ.

طريقة عجن الفطيرة

من المعروف أنك تحتاجين إلى وعاء لوضع المكونات فيه ولكن يجب وضعها بنظام محدد.

خذي كوب أولا ثم ضعي فيه ملعقة صغيرة من السكر مع الخميرة وحوالي ربع كوب الماء.

قلبيها ثم ضعيها في حرارة الغرفة وبعدها خذي وعاء كبير وضعي فيه الدقيق.

رشي على الدقيق رشة صغيرة من الملح وتضيفي حوالي ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ابدئي بفرك الدقيق بين راحتيك وامزجيه جيدا مع المكونات الأخرى.

بعد التأكد من التوزيع الجيد للمكونات ضعي الزبادي وأكملي فرك الدقيق بها.

بعدها ضعي الماء المحتوي على الخميرة والسكر وهنا تتحول العجينة إلى مظهر أكثر إلماما.

لا تسكبي ماء العجين مرة واحدة، ولكن ضعيها قدرا بقدر لكي لا تزداد في العجينة عن مقدارها الطبيعي.

خذي العجينة وافرديها على سطح مستوي بعد دهانه بالدقيق.

أضيفي بعض الزيت إلى العجينة ثم دعيها لتختمر.

تحضير حشوه العجين

إن كنت ستحشي هذه العجينة بالجبنة فلا بأس، ولكن يمكنك أن تحشيها ببعض الخضار وستحتاجي فقط للمقادير التالية:

حوالي نصف كيلو سبانخ مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملح وفلفل ناعم.

زيت زيتون.

ليمونتان كبيرتان.

طريقة تحضير حشوة الفطيرة

ضعي السبانخ في عبوة ثم ضعي عليها البصل.

اعصري الليمون عليها وقلبي جيدا ثم أضيفي زيت الزيتون مع الملح والفلفل.

تأكدي من عدم وجود أي سوائل في المزيج الذي تم تجهيزه.

طريقة حشو الفطائر