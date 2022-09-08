نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي بدون زبدة خفيف وشهي جداً في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش، من احلي و اطعم المقبلات الخفيفة التي يحب الجميع تناولها وبالأخص الأطفال هو البسكويت وهناك أنواع كثيرة جدًا للبسكويت منها السادة أو المحشوا، ولكل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى طريقة مخصوصة، ومن أحلى هذه الأنواع هو بسكويت الشاي الخفيف، الذي يمكن تناوله بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة، ولذلك سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الخفيف بمكونات اقتصادية بدون إضافة زبدة.
مقادير بسكويت الشاي السهل والسريع
- 2 كوب دقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة نشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- بيضه.
- ¾ كوب من السكر.
- باكيت من الفانيليا.
- ¾ كوب من الزيت.
طريقة تحضير بسكويت الشاي
من أكثر المقبلات التي نقوم بشرائها بشكل دائم جاهزة من السوبر ماركت والمحلات هي البسكويت، وهناك أنواع كثيرة جدًا للبسكويت، ومن أسهل هذه الطرق التي يمكنك تحضيرها بيدك من المنزل هي بسكويت الشاي المقرمش، وسنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل احلى واخف بسكويت شاي بمكونات اقتصادية بدون إضافة زبدة، الطريقة هي:
- أولا نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع الزيت و السكر ونقوم بضربهم معًا جيداً حتى يمتزجا ويذوب السكر مع الزيت ويتغير لونه.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا على خليط الزيت ونقوم بضرب البيض جيدًا مع الخليط حتى يمتزجا ويختفي أثر البيض.
- ثم نقوم بنخل الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- بعد ذلك بشكل تدريجي نضيف المكونات الجافة على الخليط مع التقليب والعجن المستمر حتى تحصلين على عجينة طرية.
- يمكنك إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.
- نترك العجينة حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ثم نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة حتى تحصلي على سمك 1 سم.
- نقوم بتقطيع عجينة البسكويت بالقطاعة أو بقاعدة فنجان أو كوب الشكل الذي تريدة.
- بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل الصينية.
- ثم نقوم برص قطع البسكويت على الصينية من ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 10 دقائق حتى تأخذ قطعة بسكويت الشاي على لون ذهبي.
- يمكنك إشعال الشواية أخر دقيقة لكى يأخذ البسكويت اللون الذهبي الفاتح من الوجه ومن الأسفل.
- بعد ذلك نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي بدون زبدة خفيف وشهي جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.