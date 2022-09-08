نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الاقتصادي بدون زبدة خفيف وشهي جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش، من احلي و اطعم المقبلات الخفيفة التي يحب الجميع تناولها وبالأخص الأطفال هو البسكويت وهناك أنواع كثيرة جدًا للبسكويت منها السادة أو المحشوا، ولكل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى طريقة مخصوصة، ومن أحلى هذه الأنواع هو بسكويت الشاي الخفيف، الذي يمكن تناوله بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة، ولذلك سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي المقرمش الخفيف بمكونات اقتصادية بدون إضافة زبدة.

مقادير بسكويت الشاي السهل والسريع

2 كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة نشا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضه.

¾ كوب من السكر.

باكيت من الفانيليا.

¾ كوب من الزيت.

طريقة تحضير بسكويت الشاي

من أكثر المقبلات التي نقوم بشرائها بشكل دائم جاهزة من السوبر ماركت والمحلات هي البسكويت، وهناك أنواع كثيرة جدًا للبسكويت، ومن أسهل هذه الطرق التي يمكنك تحضيرها بيدك من المنزل هي بسكويت الشاي المقرمش، وسنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل احلى واخف بسكويت شاي بمكونات اقتصادية بدون إضافة زبدة، الطريقة هي: