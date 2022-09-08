وداعا للكوافيرات.. صبغ الحواجب بدون تكاليف بلون سحرى ثابت بطريقة مظبوطة ومرسومة ورائعة فى دقيقتين

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عمر شويل - جدة وداعا للكوافيرات.. صبغ الحواجب بدون تكاليف ، كثير من الفتيات يحتجن لاستخدام الحناء لصبغ الحواجب، حيث أن ان هذا الخيار يعتبر طبيعي وفي نفس الوقت يعطيها حواجب ثقيلة بشكل طبيعي وشكلها مقبول أفضل بكثير من الطرق الأخرى التي تستخدمها لتعطيها شكل غير طبيعي للحواجب، ولكن كيف يتم تطبيق وصفة الحناء التي تساعد على تلوين الحواجب بألوان أخرى؟ هذا ما سنتحدث بشأنه اليوم.
وداعا للكوافيرات.. صبغ الحواجب بدون تكاليف
هذه الحناء تعتمد في الأصل على تلوين الجلد الواقع في منطقة الحواجب وليس الشعر نفسه، وبالتالي فهي تستخدم بطريقة معينة، ولتطبيقها بشكل صحيح يجب أن تتأكدي من فعل ما يلي:
- أزيلي أي نوع من المكياج متواجد على حواجبك قبل تطبيق تلك الوصفة.
- من قبل تطبيق هذه الحناء على حواجبك يجب الامتناع عن الخضوع لأي جلسات تقشير كيميائي ولا التواجد لفترة طويلة في الشمس.
- استخدمي ماسكات التقشير لتقشير بشرة الحاجبين قبل تنفيذ هذه الوصفة بيوم واحد، وهذا يمنحك وقتا أطول في ظهور الحناء على منطقة الحواجب لديك.
تنفيذ وصفة الحناء لصبغ الحواجب
تحتاجي إلى تحضير طبق صغير ووضع كمية بسيطة من الحنة باللون المطلوب ويجب أن تراعي جيدا اختيار الدرجات الخاصة بلون بشرتك لكي لاتحولي وجهك لشكل أسوأ.
- أضيفي إلى الحناء حوالي 10 إلى 12 نقطة من الماء الساخن وقلبي الحناء جيدا به.
- اتركي الطبق لبعض الوقت ثم نظفي حاجباك جيدا من أي بواقي مكياج أو عرق.
- يفضل إجراء اختبار الحساسية أولا قبل تنفيذ الوصفة على حاجبيك لأن الحناء تسبب لكثير من الناس الحساسية.
- لو كنت تعانين من تلك الحساسية ووضعت الحناء على حواجبك مباشرة ستكون مشكلة كبيرة، وستسبب لك آلام مبرحة.
- بعد التأكد من أنه ليس لديك حساسية حناء ابدئي برسم حاجبيك بالقلم مثلما اعتدت ولكن ليس الحاجبين نفسهم، بل الخطوط الخارجية لهما فقط.
- بإمكانك إحضار فرشاة صغيرة للتحكم في رسم الحاجبين وأخذ بضع من الحنة ثم توزيعها على منطقة الحاجبين جيدا بحيث تتأكدي من أن الحناء تلمس البشرة نفسها وليس الشعر فقط.
- لا تأخذي الحاجب من جهة العين إلى نهاية الوجه، ولكن خذيه بالعكس من النهاية وحتى الوصول لمنطقة العين.
- تأكدي من أن تكون الحناء بطبقة سميكة على الحاجب.
- استخدمي القطن الخاص بالاذن من أجل تنظيف أي بقايا زائدة على مناطق الحواجب لتتأكدي من أنه لن تكون هناك تصبغات زائدة تشوه المظهر.
- إن كنت تريدين أن تصبح حواجبك بشكل طبيعي فدعي المنطقة القريبة من الأنف خفيفة، ولا تثقلي فيها الحناء واعتمدي تثقيل المنطقة التي في النهاية فقط مع عدم المبالغة.
- انتظارك لن يدوم أكثر من 30 دقيقة، وبعدها يمكنك غسل وجهك وإزالة الحناء تمامًا من على حواجبك وستجدي نتيجة ترضيك.
- إن أتممت تلك الخطوات بشكل صحيح سيكون استخدامك الحناء لصبغ الحواجب أكثر إفادة لك مما تظنين.
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