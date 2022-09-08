وداعا للكوافيرات.. صبغ الحواجب بدون تكاليف بلون سحرى ثابت بطريقة مظبوطة ومرسومة ورائعة فى دقيقتين

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عمر شويل - جدة وداعا للكوافيرات.. صبغ الحواجب بدون تكاليف ، كثير من الفتيات يحتجن لاستخدام الحناء لصبغ الحواجب، حيث أن ان هذا الخيار يعتبر طبيعي وفي نفس الوقت يعطيها حواجب ثقيلة بشكل طبيعي وشكلها مقبول أفضل بكثير من الطرق الأخرى التي تستخدمها لتعطيها شكل غير طبيعي للحواجب، ولكن كيف يتم تطبيق وصفة الحناء التي تساعد على تلوين الحواجب بألوان أخرى؟ هذا ما سنتحدث بشأنه اليوم.

وداعا للكوافيرات.. صبغ الحواجب بدون تكاليف

هذه الحناء تعتمد في الأصل على تلوين الجلد الواقع في منطقة الحواجب وليس الشعر نفسه، وبالتالي فهي تستخدم بطريقة معينة، ولتطبيقها بشكل صحيح يجب أن تتأكدي من فعل ما يلي:

أزيلي أي نوع من المكياج متواجد على حواجبك قبل تطبيق تلك الوصفة.

من قبل تطبيق هذه الحناء على حواجبك يجب الامتناع عن الخضوع لأي جلسات تقشير كيميائي ولا التواجد لفترة طويلة في الشمس.

استخدمي ماسكات التقشير لتقشير بشرة الحاجبين قبل تنفيذ هذه الوصفة بيوم واحد، وهذا يمنحك وقتا أطول في ظهور الحناء على منطقة الحواجب لديك.

تنفيذ وصفة الحناء لصبغ الحواجب

تحتاجي إلى تحضير طبق صغير ووضع كمية بسيطة من الحنة باللون المطلوب ويجب أن تراعي جيدا اختيار الدرجات الخاصة بلون بشرتك لكي لاتحولي وجهك لشكل أسوأ.