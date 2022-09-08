سريع عشان الضيوف.. كحك الشاى الرائع بالسمسم بدون خميرة ولا مجهود واقتصادى جدا فى 3 دقائق مش هتبطلى تعملية من حلاوتة

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عمر شويل - جدة سريع عشان الضيوف.. كحك الشاى الرائع بالسمسم بدون خميرة ،كعك الشاي بالسمسم من ضمن المقبلات المرغوبة كثيرا من قبل الأطفال وأفراد الأسرة جميعا حيث يمكنك تقديمها في أي وقت بدون قيود سواء إن كانت بين الوجبات مع الشاي أو في الإفطار مع اللبن أو حتى في العشاء وبالرغم من ذلك فان طريقة صنعها ليست صعبه بالمرة، ولن تحملي أي هم بإنتاجها، فهي لا تستغرق وقت ولا مكونات كثيرة لذلك سنخبرك بطريقة صنعها بالتفصيل.

سريع عشان الضيوف.. كحك الشاى الرائع بالسمسم بدون خميرة

ستحتاجي حوالي كيلو إلا ربع دقيق.

كيس خميرة سواء كانت فورية او خميرة بيرة ويفضل الخميرة البيرة.

دبس العنب.

سمسم محمص أو نيئ.

ملعقة ملح.

ماء دافئ.

طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم

يتم وضع الدقيق على الملح في طبق لمزجهما بعناية.

بعدها ابدئي بإحداث حفرة صغيرة بيدك في الدقيق وضعي فيها الماء مع الخميرة

يمكنك وضع الخميرة في الماء أثناء وضعها في الدقيق وتقليبها وتفكيكها بيدك أو يمكنك اذابتها أولا في الماء في كوب وحدهما ثم إضافتها بهذه الطريقة.

بعد وضعهما ابدئي العجن واستمري فيه حتى تجدي أن العجينة أصبحت لا تلتصق.

غطيها بأكياس الاسترتش وضعي فوقها قطعة قماش ثم دعيها حوالي ساعة

تحميص السمسم وتجهيزه

إن كان السمسم محمص فأنت على الدرب الصحيح أما لو لم يكن محمصا فستحتاجي لتحميصه وهنا ستضعين في مقلاة وتبدأي في تقليبه باستمرار على النار وسيتخذ لون خفيفا وهنا تعلمي أنه تم تحميصه.

تقطيع العجينة وتشكيلها

عودي مرة أخرى إلى العجينة وخذيها من الطبق ثم افرديها على سطح نظيف مرشوش بالدقيق.

يمكنك تقطيعها وبحسب حجمها ستصل إلى حوالي 15 قطعة لا تجعلينها رفيعة جدا بل يفضل أن تكون سميكة إلى حد ما.

بعد تقطيعها ابدئي باخذ قطعة قطعة ثم مرريها بيدك على الطاولة حتى تتطاول وتصبح عبارة عن اصبع كبير وطويل.

وصلي طرفين العجينة ببعضهم حتى تحصلي على شكل مستدير للعجينة.

افعلي نفس الأمر مع كافة القطع كلها مع تغطية العجين الذي لم يتم تشكيله وكذلك العجينة التي تم تشكيلها.

بعد الانتهاء ضعي الماء الدافئ مع حوالي كيلو كوب إلا ربع من دبس العنب وقلبيهما جيدا في وعاء منفصل.

اغمسي كل قطعة عجين مشكلة في هذا الخليط ثم أخرجها من العنب والماء واغمسيها مرة أخرى في السمسم.

تسوية كعك الشاي بالسمسم في الفرن