نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واخيرا الكنز الحقيقى.. أقوى كيراتين طبيعي بالنشا يرطب الشعر الخشن وينعمة ويجعلة مسبسب حرير سر ياباني للشعر الخشن بطريقة النجوم السرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة واخيرا الكنز الحقيقى.. أقوى كيراتين طبيعي بالنشا ، طريقة عمل الكرياتين بالنشا حيث يعتبر مكون النشا من المكونات الهامة لتنعيم الشعر وترطيبه وهو أساسي لنمو الشعر واستخدامه يعد طريقة صحية وآمنة ولا تسبب أي أضرار ومن الجدير بالذكر أن مكون النشا يحتوي على مجموعة من الأحماض الأمنية وكل من فيتامين ه وفيتامين ب، مما يجعله كرياتين طبيعي ممتاز للشعر. واخيرا الكنز الحقيقى.. أقوى كيراتين طبيعي بالنشا المكونات: نصف كوب من النشا.

ثلاثة أكواب من الماء. طريقة التحضير: يضاف النشا والماء ويتم التقليب حتى يصبح الخليط ممتزجاً

يتم تدليك فروة الرأس والترك لمدة ساعتين.

يشطف بعدها بالماء الفاتر. طريقة عمل الكرياتين بالنشا وزيت الذرة المكونات: خمس ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة التحضير: مزج جميع المكونات في وعاء مناسب.

الاستمرار في التقليب حتى تصبح المكونات ممتزجة.

وضع الخليط على الرأس مع التدليك المستمر بحركة نصف دائرية.

توزيع الخليط جيدا على باقية الشعر.

تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ثلاث ساعات.

غسيل الشعر بالماء وشامبو الأطفال.

الحرص على تكرار الوصفة مرتين الى ثلاث مرات اسبوعيا للحصول على نتائج مذهلة. طريقة عمل كرياتين باستخدام النشا وحليب جوز الهند مدة تحضير الوصفة ساعتان الى ثلاث ساعات تقريبا

عدد مرات كفاية الكمية الخليط يكفي لمرة واحدة.

تكاليف الوصفة تقريباً من 5-7 دولار تقريبا وتختلف من بلدة لأخرى. المكونات: كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

اربعة ملاعق من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض وتوضع على نار هادئة للحصول على خليط كريمي .

يوزع الخليط على الشعر مع التدليك وتغطية الرأس لمدة ثلاث ساعات.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص.

تكرر هذه الطريقة مرة أو مرتين في الاسبوع للحصول على نتائج مذهلة لأفضل كرياتين للشعر. كرياتين الشعر بالخميرة الفورية المكونات: كيس خميرة فورية.

بيضة.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح. طريقة التحضير: خلط جميع المكونات السابقة نضع كيس الخميرة في وعاء متوسط ثم نضيف البيضة ثم نقلب جيدا حتى يتم الخفق جيدا ثم نترك المكون من 15-20 دقيقة ثم يتم الفرد على الشعر مع التدليك بحركة نصف دائرية.

غسيل الشعر بالماء الفاتر والبلسم وستبهرك النتائج.

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